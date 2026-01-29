

​Les salariés d’Air Tahiti "indignés" par les choix de Brotherson

Tahiti le 23 février 2026. Une intersyndicale représentée par la SPSA/PF, SATA, SAPAI, SAEGAT, SACTA et A ti’a i mua interpelle dans une lettre ouverte le président Brotherson sur les possibles collusions et le favoritisme que peut représenter la nomination de Lionel Guérin à la tête d’Air Tahiti Nui.





Les salariés d’Air Tahiti sont inquiets. Les deux dernières semaines leur ont envoyé que des mauvais signaux : la nomination de Lionel Guérin, qui reste directeur de leur concurrent, Air Moana, à la tête d’Air Tahiti Nui, et la reconduction pour une année seulement de la délégation de service publique. Une double actualité qui créé une “profonde inquiétude et indignation” face à la situation que traverse la compagnie.



“Nous constatons un déséquilibre dans l’attribution des aides publiques”, écrit l’intersyndicale. “Le Pays a aidé Air Moana à hauteur de plus de 5 milliards, notamment sous forme de prêts, mais surtout sous forme de défiscalisation de trois avions en un an contre une unique défiscalisation locale pour un avion d’Air Tahiti en 65 ans… Les aides accordées à notre concurrent lui permettent de proposer des tarifs artificiellement très bas et cela crée une concurrence déloyale.”



Dans leur courrier, transmis également aux représentants de l’assemblée, au haut-commissaire, au Syndicat pour la promotion des communes et à la Direction de l’aviation civile, les salariés d’Air Tahiti expliquent regretter “l’absence de décision concernant la délégation de service public (DSP)” ainsi que “la nomination de Lionel Guérin au poste de directeur général d’Air Tahiti Nui, sans démission de l’ensemble de ses fonctions chez Air Moana”.



“On peut s’interroger sur la légalité de ce cumul de fonctions, mais dans tous les cas, il nous paraît profondément immoral”, expliquent les élus syndicaux. “Comment ne pas penser que la nouvelle direction d’Air Tahiti Nui qui reste également chez Air Moana ne privilégiera pas cette dernière ?”, s’interrogent-ils, au même titre que beaucoup d’observateurs d’ailleurs.



Malgré les “mécanismes” promis par le président du Pays pour étanchéifier les rôles d’une même personne, les salariés crient à “l’utopie” et expliquent de plus que “la directrice générale adjointe au commercial d’Air Moana n’est autre que l’épouse de Monsieur Lionel Guérin. Ce contexte nous fait craindre des conflits d’intérêts.”



L’intersyndicale, dans une missive qui ne parle pas de mouvement social complémentaire, demande donc à Moetai Brotherson, en déplacement cette semaine à Hawaii, “une égalité dans l'attribution des aides publiques, le non-cumul des fonctions exercées par Lionel Guérin” et “un soutien public clair au personnel de la société Air Tahiti, garant du transport quotidien (familles, élèves, malades, entreprises, administrations et touristes) vers toutes les îles”.



