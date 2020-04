​Les recours contre l’affaire JPK renvoyés au 30 juin

Tahiti, le 29 avril 2020 – Epidémie de coronavirus oblige, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Papeete a renvoyé mardi au 30 juin prochain les recours en nullités de mises en examen déposées par Miri Tatarata et Francis Stein dans l’affaire de la disparition de l’ancien journaliste JPK en 1997.



Un peu moins d’un an après les mises en examen pour « meurtre » de Miri Tatarata et de Francis Stein dans le cadre de l’instruction portant sur la disparition de l’ancien journaliste Jean-Pascal Couraud en décembre 1997, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Papeete a renvoyé mardi l’examen des requêtes en nullité de procédures au 30 juin prochain. L’ex-compagne de Jean-Pascal Couraud, la directrice de l’Environnement, Miri Tatarata, et l’ancien ami du journaliste, Francis Stein, ont en effet déposé deux recours en nullités de leurs mises en examen en décembre dernier. Mais avec l’impossibilité de réunir toutes les parties de ce vaste dossier d’instruction en raison de la crise liée au coronavirus, la chambre a préféré reporter l’audience de deux mois. Mis en examen le 28 juin 2019 au terme d’une nouvelle phase d’investigations dans ce très vieux et médiatique dossier, Miri Tatarata et Francis Stein avaient fait savoir, par la voix de leurs avocats, qu’ils estimaient qu’il n’y avait « aucun fait nouveau » justifiant aujourd’hui leur mise en cause dans cette affaire.