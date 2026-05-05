

​Les projets du Pays pour la commune de Rangiroa

Tahiti, le 21 mai 2026 – Lors du déplacement à Rangiroa pour le conseil des ministres délocalisé, mardi, le ministre des Grands travaux a présenté les principaux projets d’infrastructures prévus à Rangiroa et dans les communes associées de Tikehau, Makatea et Mataiva.



Annoncées à l’occasion du conseil des ministres délocalisé de ce mardi, ces opérations s’inscrivent dans la politique du gouvernement visant à accompagner le développement des archipels en renforçant les infrastructures essentielles afin d’améliorer les déplacements et de sécuriser les dessertes maritime et aérienne des îles.



À Rangiroa, les travaux de bétonnage de la route reliant l’aéroport au quai de Ohotu se poursuivront dès ce mois de mai 2026, sur un linéaire total de 1,2 kilomètre.



En parallèle, les travaux de réhausse du mur de protection de la marina d’Avatoru sont engagés pour sécuriser le terre-plein et les infrastructures face aux risques de submersion, et ils s’achèveront fin juin 2026.



Ces deux opérations permettent l’embauche de 14 CDD de trois mois et six CDD supplémentaires d’un mois.



En matière de gestion du domaine maritime, un projet de réglementation des zones de mouillage sur l’atoll de Rangiroa poursuit sa phase de concertation locale, préalable au déploiement futur d’ancrages écologiques financé au titre du Fonds vert.



À Tikehau, plusieurs opérations structurantes sont en cours. La première concerne la réfection du quai et le réaménagement de la marina dont les travaux débuteront en juin 2026 pour une durée totale de 15 mois.



1,1 milliard à Tikehau



Les travaux d’extension de l’aérogare, lancés en novembre 2025 pour améliorer les conditions d’accueil et répondre à l’augmentation de la fréquentation de l’île, doivent se poursuivre sur une durée de 26 mois.



Enfin, la construction de la nouvelle vigie de l’aérodrome, destinée à améliorer les conditions d’exploitation et la sécurité aérienne, ont débuté en mars 2026 et devraient s’achever en septembre 2026.



Au total, le développement des infrastructures de l’atoll de Tikehau mobilise un budget de 1,135 milliard de francs cofinancé par l’État et le Pays, au travers du 3e instrument financier (3IF).



À Makatea, les travaux de réaménagement de la darse permettront de finaliser le chenal d’accès afin de faciliter l’accueil de la navette communale. Le chantier doit démarrer en juin pour une durée de sept mois.



Parallèlement, des études complémentaires sont menées pour sécuriser la réinstallation de cinq dispositifs de mouillage sur le tombant extérieur en face de la darse.



À Mataiva, les études portant sur la modernisation du pont communal sont en cours. Le diagnostic réalisé a mis en évidence des fragilités structurelles nécessitant d’importants travaux.

Rédigé par Avec communiqué le Jeudi 21 Mai 2026 à 15:56 | Lu 284 fois



