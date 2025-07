​Les professionnels du tourisme appellent la Fraap à la responsabilité

Tahiti le 16 juillet 2025. Dans un communiqué de presse envoyé aux rédactions ce mercredi matin, à quelques heures d’une potentielle grève de la Fraap, le collectif des professionnels du tourisme de Polynésie française met en alerte "face aux actions démesurées de la Fraap" et la "prise d'otages" des touristes, des polynésiens et de l'économie du tourisme.



"Nous, professionnels du tourisme, appelons à la responsabilité face aux actions de la Fraap qui menacent la première économie du pays", explique un communiqué signé par le syndicat des agences de voyages, le conseil des professionnels de l’hôtellerie et les deux compagnies aériennes Air Tahiti et Air Moana. "Nous tenons à exprimer publiquement notre profonde inquiétude face aux répercussions dramatiques des mouvements de grève récents menés par la Fraap, et plus particulièrement certains pompiers d’aérodromes domestiques", est-il écrit dans un communiqué plein de doutes sur l’avenir du mouvement social et ses prochaines répercussions.



Exprimant leur colère face à "cette prise d’otage d’un pan vital de l’économie polynésienne", les professionnels du tourisme ont désormais peur pour ce secteur qui concerne "13 000 emplois directs" et "compromet 9% de notre PIB."



Le collectif rappelle que depuis le début de l’année, ce sont 3000 passagers qui ont été impactés et plus de 200 vols Air Tahiti et Air Moana qui ont été annulés à cause des soubresauts sociaux de la Fraap.



"Ne remettant pas en cause le droit de grève", le collectif veut rappeler que "les 1800 agents du Pays bénéficient de la sécurité de l’emploi", ce qui n’est pas le cas des "milliers de Polynésiens travaillant dans le tourisme, dont les revenus sont directement tributaires de la fréquentation touristique" et que désormais "des poursuites" pourraient être engagées suite au mouvement de grève il y a deux semaines jugé illégal par le tribunal administratif.



"La prise d’otage des entreprises touristiques, mais aussi de la population impactée par ces blocages, est purement inadmissible", poursuit le communiqué sur un ton plus dur. "Les pompiers des aéroports concernés (…) sont purement et simplement utilisés par les représentants syndicaux pour servir leur cause", accuse même le collectif.



Enfin, les professionnels du tourisme rappellent que "contrairement à ce qu’affirmait M. Rousseau, les entreprises touristiques ne sont pas couvertes par des assurances en cas de grève."