

​Les policiers inquiets pour leur sécurité

Tahiti, le 20 octobre 2025 - L’homme qui avait forcé un barrage routier mercredi dernier à Papeete et qui avait été retrouvé le lendemain à Paea a été présenté ce lundi en comparution immédiate au tribunal de Papeete. À sa demande, son procès a été renvoyé au 24 novembre. Le lendemain des faits, un autre refus d’obtempérer était recensé, ce qui inquiète le syndicat Alliance des policiers.





Tee-shirt rouge, short bleu, crâne rasé et pas spécialement impressionné par la situation qu’il vivait ce lundi. L’homme qui avait forcé un barrage de police mercredi dernier à Papeete, blessant au passage un agent de la Direction territoriale de la police nationale en le traînant sur une cinquantaine de mètres, a demandé le report de son jugement au 24 novembre prochain. Inculpé pour trafic de stupéfiants, refus d’obtempérer avec mise en danger d’autrui, délit de fuite ou encore conduite sans permis, le tout juste trentenaire, qui a déjà onze condamnations à son actif, restera en détention en attendant son jugement.



Son dossier a fait tristement écho à ce qui s’est passé le lendemain. Quelques heures avant la comparution immédiate, le syndicat Alliance Police nationale dénonçait une nouvelle fois, dans un communiqué envoyé aux rédactions, “la violence croissante et le mépris total pour la loi auxquels sont confrontés les policiers”.



“En moins de 24 heures, deux refus d’obtempérer ont gravement mis en danger nos collègues”, explique le communiqué du syndicat des policiers. “Le mercredi après-midi tout d’abord puis le lendemain. Un cyclomotoriste recherché pour une escroquerie sur une personne âgée a refusé d’obtempérer aux injonctions des policiers à trois reprises la même soirée avant de percuter l’avant d’un véhicule de police en forçant le passage entre celui-ci et un muret dans une ruelle étroite de Mama’o manquant de peu de percuter un des agents s’apprêtant à l’intercepter”, expliquent les policiers, alarmés de voir de plus en plus d’agissements de cette nature. “Le mis en cause, très défavorablement connu des services de police et circulant à bord d’un scooter volé, a été interpellé après une courte fuite après avoir bousculé violemment une jeune policière adjointe. Finalement, il a immédiatement été remis à la charge des pompiers pour une blessure à la jambe.”



Lundi 20 Octobre 2025




