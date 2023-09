​Les jeunes de Moorea à la découverte des métiers

Moorea le 20 septembre 2023. Un forum des métiers a été organisé, vendredi dernier à Afareaitu, en faveur des jeunes scolarisés, des demandeurs d’emploi et des futurs chefs d’entreprise de Moorea. Le but de la municipalité de l’île Sœur, organisatrice de cet événement, était de donner l’opportunité à ces jeunes de rencontrer tous les organismes du Pays et de la commune nécessaires à la réalisation de leur projet d’études ou professionnel.



La commune de Moorea-Maiao a organisé, vendredi dernier, un forum des métiers dans la salle omnisports de Afareaitu. Ce forum était destiné “aux scolaires en phase de recherche de stage et d’orientation, aux demandeurs d’emploi en sortie de formation, aux futurs entrepreneurs, aux demandeurs d’emploi en quête d’insertion ainsi qu’aux chefs d’entreprise ambitieux”. Pour informer tout ce monde, différents métiers étaient représentés dans différents pôles représentant des secteurs variés comme le tourisme, le secteur primaire ou encore les forces armées françaises. On retrouvait également un pôle éducatif, représenté par des établissements scolaires ou des organismes de formation professionnelle (lycée agricole de Opunohu, Université de la Polynésie française, lycée hôtelier, CFPA…) et un pôle associatif avec la présence d’associations comme Toa Hine Spear Fishing, Oceania ou encore Aimeho Surf Association.



En plus des jeunes adultes de l’île, on comptait parmi les visiteurs près de 250 élèves du CJA de Teavaro ainsi que des deux collèges de Moorea (Afareaitu et Paopao). “C’était vraiment une immersion d’échanges, de rencontres, de discussions et de découverte du panel d’activités disponibles sur le marché économique de la Polynésie. Les institutions du Pays ainsi que les entreprises sont présentes pour rencontrer et proposer une insertion future aux étudiants à la sortie de leurs études”, explique Teva Tereoi, agent communal en charge de l’emploi et de la formation à la commune de Moorea-Maiao.

Le tourisme et l’armée, des secteurs prisés Parmi les métiers les plus prisés par les jeunes, ceux du secteur du tourisme. “Les jeunes sont très intéressés par les métiers du tourisme”, confirme Raihiti Renvoyé, assistante de direction au comité du tourisme de Moorea. “Ils connaissent chez eux des personnes qui travaillent dans ce secteur. Ils voient du coup les avantages de ces métiers, comme le contact avec la clientèle. Certains veulent par exemple être guide de jet-ski, guide de safari ou capitaine de bateau. D’autres veulent même lancer leur projet touristique. Ils sont toutefois plus intéressés par un contrat salarié que par la création d’une entreprise”, précise-telle.



Les stands de l’armée française, notamment celui de la marine nationale, ont également eu beaucoup de succès. “La marine nationale intéresse beaucoup les jeunes, car c’est l’armée qui bouge le plus. On fait des missions de trois mois, deux à trois fois par an. On découvre surtout une dizaine de pays par an. Beaucoup d’élèves nous ont demandé s’il y a des postes en Polynésie française. On leur a répondu qu’on protège justement des postes locaux”, assure Rupert Florent, représentant de la marine nationale.

Rédigé par Toatane Rurua le Mercredi 20 Septembre 2023 à 19:01 | Lu 82 fois