​Les frais de garderie des personnels mobilisés pris en charge par la CPS

Tahiti, le 26 mars 2020 – Les fonds d’actions sociaux des régimes des salariés et des non salariés vont permettre de financer la prise en charge des frais de garderie des personnels mobilisés par la crise du coronavirus.



Dans un communiqué diffusé jeudi, la présidence a annoncé qu’à la suite de la fermeture immédiate des crèches et garderies en raison du confinement, quatre structures agréées avaient été retenues à titre dérogatoire, sur leur initiative, pour accueillir pendant toute la période de crise sanitaire, les enfants des les personnels des structures de santé publiques et privées de la Polynésie française, des professionnels de santé libéraux (médecins, sages-femmes, infirmières, ambulanciers, pharmaciens et biologistes, masseurs-kinésithérapeutes), des personnels des crèches et garderies maintenues ouvertes et des personnels des services de l’Etat mobilisés dans la gestion opérationnelle de l’épidémie coronavirus covid-19. En conséquence, le gouvernement a décidé de solliciter les fonds d’action sociale du régime des salariés, et, par équité, du régime des non salariés (pour les professionnels de santé libéraux), sur un tarif plafonné de 90 000 Fcfp mensuel par enfant. Cette aide, qui entre en vigueur à compter du jeudi 26 mars 2020, sera versée en tiers payant directement aux crèches et garderies, pour délier les bénéficiaires de toutes formalités. L’objectif de cette mesure mise en place avec le concours opérationnel efficace de la CPS, tend en priorité à assurer la sérénité de la structure hospitalière du CHPF, dont les plateaux techniques sont en première ligne pour accueillir et traiter les Polynésiens qui seraient atteints du COVID 19.