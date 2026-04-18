

​Les espoirs de demi-finale s’éloignent pour Tahiti United

Tahiti, le 6 mai 2026 - On attendait bien mieux de la part de Tahiti United ce mercredi soir sur la pelouse de l’Eden Park en Nouvelle-Zélande dans le tableau des challengers dans la quête d’une qualification pour le dernier carré de l’OFC Pro League. Opposée à l’équipe des Solomon Kings, qu’elle avait sèchement battue 5-1 lors de la phase de groupe, l’équipe de Samuel Garcia s’est inclinée 2-1 dans un stade vide, et a presque déjà dit adieu à la possibilité de se hisser en demi-finale. Il faudra désormais deux victoires larges face à Vanuatu United et de Hekari, tout en espérant que l’équipe salomonaise ne remporte pas ses trois matchs dans le groupe.





C’est dans un Eden Park aux 30 000 places vides que Tahiti United a lancé de travers son opération remontée pour se hisser dans le carré final de l’OFC Pro League. Le Solomon Kings FC a résisté à la remontée tardive de Tahiti United pour s'imposer 2-1 lors de la première journée du groupe Challengers à Auckland.



Dans ce groupe où l’erreur est interdite, les deux équipes savaient qu'un faux pas pourrait leur être fatal pour une place en demi-finale.



Tahiti United avait subi une lourde défaite 8-1 face au South Melbourne FC lors de son dernier match de saison régulière, mais avait mieux entamé la rencontre. Germain Haewegene et Tevita Waranaivalu se sont montrés dangereux dès le coup d'envoi.



Le premier a contraint Phillip Mango, le gardien des Kings, à une belle parade en début de match. Les deux joueurs ont ensuite combiné à nouveau, Haewegene manquant le cadre d'une frappe du gauche.



Mauri Heitaa a réclamé un penalty après une simulation théâtrale dans la surface, mais l'arbitre Calvin Berg a, à juste titre, brandi un carton jaune.



Les Solomon Kings sont progressivement entrés dans le match, grâce notamment au duo solide composé de Jez Lofthouse et Sota Higashide. Le meneur de jeu japonais a contraint Jackson Gardner à une belle parade après un une-deux avec Lofthouse, avant de voir sa deuxième tentative passer de peu au-dessus quelques minutes plus tard.

Les Salomonais ouvrent le score À la mi-temps, Samuel Garcia a effectué deux changements dans son onze de départ, remplaçant Manuarii Shan et Matéo Degrumelle par Franck Papaura et Mathis Lacan.



Ce sont pourtant les Solomon Kings qui ont immédiatement fait la différence en seconde période. Sota Higashide a lancé Lofthouse sur le côté gauche et son centre en retrait a été repris victorieusement à bout portant par Rafa Le'ai, qui inscrivait ainsi son premier but de la saison. Pas vraiment la meilleure façon d’attaquer la reprise pour Tahiti United.



Les Kings ont cherché à capitaliser sur leur avantage initial, mais ont eu du mal à concrétiser leur domination territoriale, Gardner restant impassible dans les buts de Tahiti United.



Cette efficacité offensive a cependant semblé leur coûter cher peu après l'heure de jeu. Une défense laxiste des Solomon Kings a permis à Haewegene d'adresser un centre rasant. Le ballon, dévié, est revenu vers Joseph Athale qui a décoché une frappe puissante qui, pensait-il, égalisait.



Cependant, la VAR a signalé un hors-jeu en amont de l'action : Franck Papaura avait effleuré le ballon du bout du pied alors qu'il était en position avancée. Le but a donc été refusé, au grand dam de Samuel Garcia et de ses joueurs.

Tahiti marque, mais ce n’est pas suffisant Tahiti United a continué de pousser, déterminé à obtenir l'égalisation qu'il estimait mériter, mais a finalement été puni en contre-attaque.



Alors que la majeure partie de la seconde période se déroulait dans le camp des Solomon Kings, ces derniers ont été pris à revers à la 83e minute. Jez Lofthouse s'est démarqué, a repiqué dans l'axe et a trompé Gardner d'une frappe puissante.



Presque aussitôt, l'avantage de deux buts a été réduit de moitié. Tahiti United a réagi immédiatement après l'engagement, Bradley Ruiz logeant le ballon dans la lucarne depuis l'intérieur de la surface pour redonner espoir à son équipe après un cafouillage de la défense salomonaise.



Ce ne fut toutefois qu'une maigre consolation, car les Solomon Kings ont tenu bon, s'assurant la victoire et empochant trois points précieux dans leur quête d'une place en demi-finale des séries éliminatoires.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 6 Mai 2026 à 21:04 | Lu 247 fois



