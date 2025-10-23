

​Les droits de l’enfant célébrés au RSMA

Tahiti, le 16 novembre 2025 – Le RSMA-Pf organisait sa cinquième édition de la Journée internationale des droits de l’enfant, samedi. Cinquante-sept enfants des foyers SOS Village de Papara et Te Aho Nui ont bénéficié d’activités encadrées par les “taties” volontaires stagiaires des filières Aide à la petite enfance et Agent de prévention et de sécurité.





L’ambiance était festive et joyeuse ce samedi au Régiment du service militaire adapté de Polynésie française (RSMA-Pf), qui a accueilli 57 enfants des foyers SOS Village de Papara et Te Aho Nui à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant. Pour la cinquième édition de cette initiative récréative, plusieurs activités étaient au programme entre jeux d’adresse, parcours du combattant, course d’orientation et atelier créatif. En immersion à la caserne de Arue, les jeunes âgés de 3 à 17 ans ont relevé chaque défi avec enthousiasme avant de profiter d’un déjeuner collectif bien mérité.



“C’est un moment convivial où les enfants s’amusent en dehors du cadre de l’institution. Il y a un grand espace avec de nouvelles personnes pour s’occuper d’eux en plus des éducatrices. Les enfants sont toujours contents de venir au RSMA : ils savent qu’ils vont passer une bonne journée !” confie Albertine Taupotini, responsable éducative du foyer Te Aho Nui, cadre sécurisé où les mineurs sont placés sur décision du juge des enfants.



​Des “taties” impliquées

La réussite de cette journée repose en grande partie sur les “taties” du RSMA, des volontaires stagiaires issues des filières Aide à la petite enfance et Agent de prévention et de sécurité, qui ont pris en charge la préparation et l’animation des activités. Aux petits soins des enfants, elles ont donné le meilleur d’elles-mêmes dans l’accompagnement de leurs invités, de la réalisation des peintures militaires sur le visage à la remise des diplômes, en passant par la démonstration des jeux et épreuves.



Leurs responsables en uniforme étaient également mobilisés pour répondre aux questions des enfants, ou tout simplement les tenir par la main. “Nous accueillons ces associations avec lesquelles nous partageons des valeurs communes”, souligne le colonel Guillaume Nicloux, chef de corps du RSMA-Pf, qui œuvre en faveur de l’insertion des jeunes par la formation professionnelle et militaire. “Ce type de journées en situation réelle est très intéressant du point de vue de la formation. Et nous avons 40 % de jeunes femmes, avec une part assez significative de mamans célibataires, donc on est sensible aux questions de l’enfance. D’ailleurs, l’éducation à la parentalité fait partie du module de formation initiale.”



La vice-présidente de la Polynésie française, Minarii Galenon, également ministre des Solidarités en charge de la Famille, est venue soutenir l’initiative. La Journée internationale des droits de l’enfant sera également célébrée ce vendredi 21 novembre à Papeete, au parc Paofai.

Caporale Vaitiare Tehahe, volontaire technicienne (Aide à la petite enfance) : “Appliquer des compétences et transmettre des valeurs” “Cette journée permet à nos stagiaires de mettre en application les compétences acquises au cours de leur formation au niveau de l’animation, mais aussi de la motricité, de la psychologie et de la gestion des émotions des enfants. Elles ont toutes envie de bien faire d’autant que ce sont des enfants qui sont passés par des choses difficiles. Ça nous touche beaucoup quand on les voit sourire ! Ils s’amusent et on en profite pour leur transmettre des valeurs militaires, comme le respect et la vie en communauté.”

