

​Les dispositifs d’accompagnement des malades du cancer

Tahiti, le 15 janvier 2026 - Depuis 2023, l’Institut du cancer de la Polynésie française (ICPF) déploie plusieurs dispositifs complémentaires visant à renforcer la coordination des soins et l’accompagnement des patients et de leurs proches. Ces actions s’articulent autour de trois dispositifs clés portés par le pôle coordination de l’ICPF : Arata’i Onco, Patients Partenaires et Cap Évasan.





En Polynésie française, l’éloignement géographique et la complexité des parcours de soins représentent des défis majeurs pour les personnes atteintes de cancer. Afin d’y répondre, l’Institut du cancer de la Polynésie française (ICPF) déploie, depuis 2023, plusieurs dispositifs complémentaires visant à renforcer la coordination des soins et l’accompagnement des patients et de leurs proches.



Arata’i Onco, lancé en 2025, est un dispositif pilote destiné aux patients traités par chimiothérapie orale à domicile. Il s’appuie sur un suivi régulier, assuré par une équipe dédiée d’infirmières de coordination (IDEC), par téléphone ou à l’aide d’outils numériques. Cela permet de détecter rapidement d’éventuels effets secondaires, de vérifier que le traitement est bien pris et de travailler en lien avec les professionnels de santé de proximité (médecins, infirmiers et pharmacies). Arata’i Onco contribue à maintenir un lien régulier avec les patients, à limiter les ruptures de suivi et à sécuriser leur parcours de soins.



Déployé depuis juillet 2024, le dispositif Patients Partenaires propose, en complément des soins médicaux, un accompagnement humain destiné aux personnes atteintes d’un cancer. Il repose sur l’intervention de patients ayant eux-mêmes vécu la maladie et formés pour accompagner d’autres patients dès l’annonce du diagnostic. Par téléphone ou lors de rencontres, ces échanges permettent d’apporter écoute, soutien et partage d’expérience. Une première phase pilote a été lancée en décembre 2025 auprès de femmes atteintes d’un cancer du sein, avec pour objectif un déploiement progressif à d’autres parcours de soins.



Enfin, la Cellule d’accompagnement des patients évasanés (Cap Évasan), créée en avril 2023, accompagne les patients atteints de cancer nécessitant une évacuation sanitaire internationale. Dès l’annonce de l’évasan, les infirmières de la cellule deviennent les interlocutrices privilégiées des patients et de leurs proches. Elles assurent un accompagnement avant, pendant et après l’évacuation, afin d’expliquer les démarches, anticiper les difficultés liées notamment à l’éloignement et garantir la continuité des soins. Depuis 2025, la cellule est installée au sein des locaux de la Ligue contre le cancer, au centre hospitalier de la Polynésie française, offrant un cadre plus calme et confidentiel.

