​Les dépôts en banque ont bondi de 34% en 2020

Tahiti le 25 mars 2021 - Sous l’effet conjugué d’un important recours aux emprunts de trésorerie par les entreprises et de la constitution d’une épargne de précaution par les ménages, les dépôts bancaires à vue ont bondi de +34,1% en 2020, constate l’IEOM.



"À fin décembre 2020, l’activité bancaire continue d’être impactée par la crise Covid", note le dernier point de conjoncture publié par l’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM). En 12 mois, les liquidités disponibles en Polynésie française ont bondi de 18,6% pour atteindre 626,8 milliards de Fcfp en fin d’année, principalement sous l’impulsion des dépôts à vue, en hausse de +34,1% sur un an.



Pour l’IEOM, cet accroissement des dépôts à vue est principalement lié à deux comportements de précaution qui se sont conjugués avec le climat d’incertitudes dans lequel la crise Covid a plongé l’économie du fenua.



En premier lieu, il s’explique par un recours massif des entreprises au dispositif des Prêts garantis par l’État (PGE). À fin décembre, 52,5 milliards de Fcfp de PGE avaient été octroyés en faveur de 857 entreprises. Des emprunts essentiellement contractés par les entreprises pour sécuriser leur trésorerie. Dans ce contexte, une part importante de ces moyens financiers a fini en banque où les dépôts à vue des entreprises ont bondi de +39,6% (45,6 milliards de Fcfp) en 2020.



L’autre explication de ce phénomène d’accroissement des dépôts bancaires est à aller chercher du côté des ménages. Ils ont moins dépensé l’année dernière et ceux qui en avaient les moyens se sont constitués une épargne bancaire de précaution. Les dépôts à vue des ménages augmentent en conséquence de 27,9 milliards de Fcfp en 2020 (+22,3%), alors que leur progression annuelle moyenne plafonne à 11 milliards de Fcfp depuis 2016.



Une envolée des dépôts collectés localement qui rend le solde emplois-ressources clientèle de la place bancaire polynésienne excédentaire de 20,4 milliards de Fcfp à fin décembre 2020, après avoir été passagèrement en déficit de 4,8 milliards de Fcfp six mois auparavant.