​Les collégiens ont la flamme

Sur une île comme Ua Pou, le but est d’avoir des "élèves-relais" dans les vallées –qui n’ont souvent qu’une infirmière sur place­–, formés aux risques et aux premiers secours avec de possible préparation et orientation vers un Bac Pro des métiers de la sécurité. Les cadets doivent être capables d’effectuer le PAS (Protéger, Alerter, Secourir) en cas d’incident. Les jeunes participent également aux côtés des adultes comme ASSEC, assistants de sécurité, lors d’exercices d’évacuation incendie ou tsunami.



Les élèves passent d’abord par des tests sportifs puis par la visite de la caserne et enfin par le PSC1. Aujourd’hui le programme s’articule en une dizaine de séances par an et se clôture par la "Journée de la Sécurité" en juin avec des ateliers qui serviront d’introduction à de futures recrues du programme des Cadets avec, comme fil rouge, la sensibilisation à l’aide aux autres et la valeur de l’engagement.



Lisette, 14 ans, originaire de Hakahau, suit ce programme pour aider les gens en difficulté, bien qu'elle soit intéressée par le métier de gendarme. Elle aime surtout les exercices pratiques "car la théorie, c’est plus ennuyeux". Heianua, 14 ans lui aussi, a déjà participé au programme l’année dernière dans le but d’obtenir son PSC1 pour acquérir de nouvelles aptitudes. "J’aimerais être pilote de ligne ou de CANADAIR", ce qui est donc en rapport direct avec la formation incendie donnée par le capitaine des pompiers. Heianua préfère les cours pratiques "car il y a de l’action !".