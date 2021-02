​Les chiffres de la chute du tourisme en 2020

Tahiti, le 24 février 2021 – Les derniers chiffres du tourisme pour le mois de décembre 2020 en Polynésie française permettent de constater l'étendue des dégâts de la crise Covid-19 sur l'année 2020 : De 300 000 visiteurs en 2019, le fenua est passé à 89 500…



Le dernier point de conjoncture publié mardi par l'Institut de la statistique en Polynésie française (ISPF) pour la fréquentation touristique de décembre 2020 permet de dresser le bilan complet d'une année catastrophique pour le tourisme au fenua. Sur le détail du mois de décembre, le marché métropolitain relève la tête après un mois de novembre noir avec le confinement dans l'Hexagone : 2 840 touristes français, "un tiers de moins par rapport à décembre 2019, mais la fréquentation est identique à celle de 2017". Premier marché sur ce mois de décembre, les États-Unis plafonnent à 3 170 touristes, soit 60% de moins qu'en décembre 2019… En tout –avec la poignée de touristes venus du Pacifique, du reste de l'Amérique et de l'Europe– le mois de décembre 2020 enregistre une baisse de -65,5% de touristes par rapport à l'année précédente.



De 300 000 à 89 500 visiteurs



La comparaison entre l'ensemble de la fréquentation touristique de l'année 2019 et de l'année 2020 permet de comprendre l'étendue des dégâts de la crise Covid-19 dans le secteur. D'une année complète sur l'autre, le nombre de "visiteurs" –touristes séjournant à terre et excursionnistes en croisière– est passé de 300 000 à 89 500. Le nombre de touristes –visiteurs ayant séjourné au moins une nuit à terre en Polynésie– est quant à lui passé de 236 000 à 77 000… La durée de séjour est également passée de 18,2 à 14,9 jours en moyenne en 2020. Et le nombre de nuitées totales a fondu de 3,5 millions à 1,4 million. Reste maintenant à espérer que 2021 ne pourra pas faire pire.