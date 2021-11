​Les canons de Bora Bora restaurés

Tahiti, le 3 novembre 2021 - L’association Mémoire polynésienne achève la restauration des canons de la pointe Fitiu de Bora Bora, dans le cadre de la préparation des commémorations des 80 ans de l’installation des forces américaines en 1942. L’inauguration du site est prévue le 25 novembre avec les acteurs touristiques de l'île.



Bora Bora est entrée dans la Seconde Guerre mondiale en février 1942 avec l’arrivée et l’installation pour quatre ans des 4 000 soldats américains de l’opération Bobcat. Dans le cadre de la préparation des commémorations qui doivent avoir lieu en février prochain, l’association Mémoire polynésienne s’active depuis plusieurs semaines à la mise en valeur de cette page de l'histoire de l'île.



Après l'installation en septembre dernier d'une fresque de dix mètres au restaurant Beach Club à Matira, cette association achève la restauration du site de défense installé par les Bobcats sur les hauteurs de la pointe Fitiu à Ha'amaire. Le site historique a été nettoyé par ses propriétaires. Les deux pièces d'artillerie ont été débarrassées de leurs graffitis et le poste de tir a été repeint. À l'initiative de l'association Mémoire polynésienne, cinq panneaux d'informations historiques ont été posés. Leurs textes en langue tahitienne, française et anglaise renseignent désormais les visiteurs sur les conditions d'installation de ces deux pièces d'artillerie côtières et leurs servants. L'illustration centrale est l'œuvre du regretté Jean-Louis Saquet, graphiste de renom et les ressources documentaires et iconographiques issues des fonds du président de l'association Mémoire polynésienne.

​Prochain chantier au Yacht club L’inauguration de ce site est prévue le 25 novembre avec les acteurs touristiques de l'île. Mais d’ores et déjà, la visite des lieux est soumise à un droit d’entrée dont les recettes serviront à couvrir son entretien.

Origine des pièces d’artillerie, calibre, présentation des poudrières et du poste de tir, explications sur les missions des soldats de l’opération Bobcat et sur la vocation stratégique de cette implantation américaine à Bora Bora : ce nouveau chantier de l’association Mémoire polynésienne a été rendu possible grâce à un accompagnement financier du Fonds de développement et de valorisation des associations (FVDA) et sur fonds propres de la Fondation Tupuna Tumu.



Dans le cadre de la préparation des commémorations des 80 ans de l’installation des militaires américains à Bora Bora, l’association Mémoire polynésienne travaille maintenant à la mise en service de relais numérique et d’outils virtuels à même de compléter l’information historique des visiteurs de la pointe Fitiu.



Le prochain chantier programmé par Mémoire polynésienne dans le cadre des commémorations Bobcats 2022 aura lieu au Yacht Club où doit être installée une fresque qui illustrera la construction du quai de Fare Piti et l’usage de la baie de Fa’anui du temps des Américains.

En marge, l’association Mémoire polynésienne est en permanence à la recherche de partenariats nouveaux avec des prestataires touristiques de l’île de Bora Bora permettant de promouvoir le chantier de la mémoire Bobcats 2022 auprès de leur clientèle.



