

​Les bus font leur rentrée

Tahiti, le 26 août 2025 – Avec près de 30.000 usagers quotidiens, dont deux tiers de scolaires, le réseau de transport en commun tourne à nouveau à plein régime depuis deux semaines. Les ajustements se poursuivent, non sans quelques couacs : Tere Tahiti rappelle donc les règles d’usage, tout en invitant les clients à les contacter en cas de problème. Afin de faciliter le quotidien des parents et des élèves, une application dédiée au transport scolaire est en projet. L’entreprise appelle par ailleurs à la vigilance en raison d’une arnaque en cours au sujet d’une prétendue carte “6 mois gratuits”.





Environ 280 bus sont en circulation sur les routes de Tahiti : aux 10.000 usagers transportés chaque jour sur les lignes régulières s’ajoutent 7.000 à 8.000 élèves du primaire, 10.000 collégiens et lycéens, et 1.000 étudiants. Depuis la rentrée scolaire, mi-août, le réseau de transport en commun, géré par Tere Tahiti dans le cadre d’une délégation de service public, tourne à nouveau à plein régime.



Une remise en route qui demande une période d’adaptation. “En août, les listes des établissements ne sont pas définitives. On est toujours en période d’ajustement, parce qu’on découvre les nouveaux effectifs. On réajuste par rapport aux besoins, en sachant qu’on commence en se basant sur le planning du mois de juin”, explique Xavier Chung Sao, directeur de production de Tere Tahiti.





Gratuité pour les élèves

Plusieurs incidents ont été relayés sur les réseaux sociaux (bus surchargés, personnes refusées à bord, désaccord sur les tarifs, etc.). Pour tenter de prévenir ces difficultés, l’entreprise mise sur une campagne d’information en rappelant les règles et les nouveaux tarifs en vigueur depuis le mois de mai : “Avec la rentrée, c’est surtout le public scolaire qui rencontre des difficultés. Les élèves d’élémentaire et de maternelle ont leurs bus attitrés. Les élèves du collège, du lycée et du supérieur voyagent aussi gratuitement en présentant un justificatif de scolarité, généralement le carnet de correspondance, une attestation de scolarité délivrée par l’établissement ou une carte d’étudiant. À partir de fin octobre, ou avant si la DGEE donne son feu vert, on commencera le contrôle des cartes scolaires.” Les statuts des usagers et les différents abonnements pré-payés sont détaillés sur la page Facebook de Tere Tahiti. Par exemple, en dehors du cadre des déplacements scolaires, le bus est gratuit pour les enfants de moins de 3 ans et le tarif unique de 200 francs s’applique à tous les autres passagers pour les tickets achetés à bord du bus.



En cas de problème, les usagers sont invités à contacter le standard de l’entreprise au 40 54 81 81. “Il faut nous indiquer la référence du bus, qui est affichée à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule, et l’heure. Ça nous permet de voir si le chauffeur était en droit ou en tort, et de trouver une solution”, explique Xavier Chung Sao. “Pour les lignes régulières aussi, on est à l’affut d’améliorations en mettant des bus supplémentaires en renfort, selon les besoins. Le fait que les usagers nous fassent remonter directement les problématiques rencontrées sur le terrain, ça nous aide à affiner notre planning. C’est plus efficace que sur les réseaux sociaux.”



​Bientôt une application pour les transports scolaires Pour faciliter le quotidien des parents et des élèves, Tere Tahiti envisage de développer une application dédiée aux transports scolaires, dans la continuité de celle proposée pour les lignes régulières. “En ce moment, il y a beaucoup de parents qui nous appellent au standard pour savoir quel bus leur enfant qui habite tel quartier dans telle commune doit prendre pour aller dans tel établissement, et à quelle heure. C’est en projet, on y travaille, si possible avec la géolocalisation du bus, ce qui permettrait de le voir arriver ou de savoir s’il est déjà passé”, confie Xavier Chung Sao. Pour le moment, aucun délai n’est annoncé, d’autant que cette ambition est compliquée à mettre en œuvre avec un total d’environ 400 lignes scolaires à Tahiti, contre 21 lignes régulières.

Attention aux arnaques en ligne Tere Tahiti et la Direction des transports terrestres alertent sur une arnaque provenant d’une page Facebook frauduleuse se faisant passer pour les “Transports publics à Papeete”. Trop alléchante pour être vraie, l’offre de “6 mois de trajets gratuits pour seulement 280 francs” aboutit... à une demande de renseignements bancaires. “Cette publicité ne vient pas de nous : elle n’est pas aux couleurs de notre société et elle ne provient pas de notre page Facebook”, avertit le directeur de production de Tere Tahiti. “C’est la deuxième fois que ce genre d’annonces apparaît, donc on invite nos usagers à rester vigilants. Merci aux clients qui sont passés se renseigner en agence et qui nous ont permis de dénoncer cette arnaque.”

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 26 Août 2025 à 15:21 | Lu 447 fois



