​Les artisans de Hiva Oa retrouvent les touristes et le sourire

Hiva Oa, le 20 avril 2021 - L’art marquisien a repris vie à Hiva Oa, au moins le temps des vacances scolaires. Après une longue pause imposée par la crise sanitaire, danseuses, danseurs, sculpteurs, artisans et tatoueurs, de nouveau sollicités, ont pu retrouver leur public.



Les derniers mois ont été difficiles pour les habitants de Hiva Oa. La sécheresse et le manque d’activité touristique ont même plongé certains dans la morosité. Fort heureusement, ces deux maux ont disparu comme par enchantement en même temps. La pluie est tombée sur les îles Marquises au mois d’avril et les vacances scolaires ont amené leur lot de touristes, notamment à Nuku Hiva et Hiva Oa. À Atuona, la population a donc retrouvé le sourire.



Le 12 avril, l’association Te Pua O Feani, présidée par François Scallamera, reprenait du service, avec un spectacle proposé aux clients de l’hôtel Hanakee Lodge. Les danseuses et les danseurs étaient ravis de pouvoir reproduire leur show traditionnel marquisien après plus d’un an d’inactivité liée à la crise sanitaire. Tatiana et Teupoo, deux jeunes danseuses scolarisées à Hiva Oa, avouent avoir éclaté de joie lorsque le président les a appelées pour leur annoncer cette soirée de reprise. Elles attendent maintenant le retour des bateaux de croisière pour de nouveau se produire devant les touristes.



“Redonner un peu de vie à l’île”



Irène, vendeuse d’art marquisien au marché artisanal en plein cœur de la ville de Atuona, explique que ces vacances scolaires redonnent un peu de vie à l’île. Même si habituellement ce sont les Européens, absents du fenua actuellement, qui achètent beaucoup, les touristes venus des autres archipels polynésiens ont été nombreux pendant cette période. Elle travaille exclusivement avec des artisans des îles du sud, à savoir Hiva Oa, Fatu Hiva et Tahuata. Les créations qu’elle propose sont fabriquées avec minutie par les quatre ou cinq artisans qu’elle a choisis pour son stand : armes casse-cou et casse-tête, lances, pagaies, rostres d’espadon, pierres, noix de coco, et autres os sculptés. Elle vend également quelques colliers, bracelets et boucles d’oreilles, des cadeaux adéquats pour les touristes, souvent limités en poids et en taille pour le voyage.

A Hiva Oa, la population se réjouit de voir l’art marquisien, qui fait la fierté de tout l’archipel, revenir au premier plan, même si pour l’instant, c’est seulement le temps des vacances.