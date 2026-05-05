

​Les Gambier, les Tuamotu du sud et de l’ouest en vigilance orange pour fortes houles

Tahiti, le 26 mai 2026 – Météo-France étend mardi la vigilance orange pour fortes houles aux secteurs des Gambier, des Tuamotu du sud et de l’ouest. Un train de houle pouvant atteindre 4 mètres de creux est prévu.



La zone de Rapa est déjà en alerte. Météo-France étend mardi la vigilance orange “vague-submersion”, aux Gambier, ainsi qu’aux Tuamotu Sud et Ouest.



La houle pourrait atteindre 4 mètres de creux par endroits. Elle peut provoquer des risques de submersions sur les côtes et de forts courants dans les lagons et les passes.



Le haut-commissaire engage chacun à être très vigilant et à respecter strictement les consignes de sécurité suivantes.



Tenez-vous informé de l'évolution du phénomène en consultant régulièrement les bulletins de Météo-France et appliquez les consignes des autorités :



• Baigneurs, plongeurs, pêcheurs et promeneurs :

- Évitez les sorties en mer, les baignades et les activités nautiques de loisir > Soyez prudents sur les plages : attention aux rouleaux et aux déferlantes !



• Plaisanciers et professionnels de la mer :

- Évitez si possible les sorties en mer, soyez très attentifs aux courants sur le lagon et extrêmement vigilants aux abords des passes

- Protégez les embarcations en renforçant les amarres, en les mettant à l’abri ou en les sortant de l’eau



• Habitants de bord de mer :

- Préparez la mise en sécurité de vos biens susceptibles d’être endommagés par la montée des eaux ou emportés par les vagues

- Surveillez la montée des eaux

- Circulez avec précaution en limitant votre vitesse

- Ne vous engagez pas sur les routes exposées à la houle ou déjà inondées



Se tenir informé en consultant le site internet de Météo-France : www.meteo.pf

Rédigé par Avec communiqué le Mardi 26 Mai 2026 à 08:10 | Lu 619 fois



