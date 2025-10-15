​Léonard Deane, père du poti mārara, a pris le large

Tahiti, le 31 octobre 2025 – L’inventeur du poti mārara, bateau de pêche polynésien par excellence, est décédé ce vendredi 31 octobre, à l’âge de 95 ans. Il avait dessiné les premiers plans en 1957 et construit le premier prototype en 1962.
Encore une figure emblématique du Fenua qui s’en est allée. Léonard Deane est décédé ce vendredi 31 octobre à l’âge de 95 ans, a annoncé sa famille sur les réseaux sociaux.
En 2022, Tahiti Infos l’avait rencontré dans le cadre de la sortie d’un livre consacré à sa vie et son œuvre. Léonard Deane avait appris à pêcher et à manœuvrer des bateaux avec son père et son oncle dès son plus jeune âge. Une étroite connexion avec la mer et une ingéniosité qui l’ont conduit à inventer le poti mārara, pilotable seul tout en pêchant, idéal pour capturer des poissons-volants, mais aussi des mahi mahi. Les premiers plans dessinés en 1957 se sont concrétisés par la construction d’un prototype en bois de 15 pieds en 1962. Les commandes ont suivi et le succès est toujours d’actualité aujourd’hui.
Deux veillées sont prévues samedi 1er et dimanche 2 novembre chez Min Chiu, à Arue, à partir de 18 heures pour lui rendre un dernier hommage avant une messe, lundi 3 novembre, à 9h30, suivie de l’inhumation à 11 heures au cimetière de Erima.
