​Légère progression de l'emploi salarié en janvier

Tahiti, le 28 mars 2022 – L'emploi salarié marchand progresse de +0,2% au mois de janvier 2022, pour se situer même au-dessus de son niveau d'avant-crise Covid dans presque tous les secteurs à l'exception notable de celui de l'hôtellerie-restauration.



L'indice de l'emploi salarié marchand a progressé de +0,2% au mois de janvier 2022, annoncent les derniers chiffres de l'Institut de la statistique (ISPF) publiés lundi matin. Dans le détail, l'emploi progresse dans tous les secteurs en janvier à l'exception de celui de la construction en recul de +0,9%.



Sur une tendance plus longue, on constate que l'indice de l'emploi salarié a rattrapé ou dépassé son niveau d'avant-crise Covid fin-2019 à début-2020 dans quatre des cinq secteurs examinés par l'ISPF : industrie, construction, commerce et services. En revanche, l'indice de l'emploi dans le secteur de l'hôtellerie-restauration est encore bien en deçà de son niveau d'avant crise Covid.