

​Le tourisme fait son workshop à Tautira

Tahiti, le 21 mai 2026 - Quatre comités du tourisme de Tahiti agréés sont réunis pendant trois jours à Tautira dans le cadre du workshop de Tahiti Tourisme. Une formation annuelle ayant pour but de donner des “clés” pour agir en faveur d’un tourisme durable, qui permet aussi à ces acteurs du terrain de remonter leurs difficultés et leurs ambitions.





Après Taiarapu-Ouest en 2024 et Teva i Uta en 2025, le workshop annuel organisé par Tahiti Tourisme à l’intention des comités du tourisme de Tahiti se tient pendant trois jours, du mercredi 20 au vendredi 22 mai, à la mairie de Tautira. À la différence du séminaire polynésien de février, cet atelier proposé dans chaque archipel se tient en petit comité en ciblant les enjeux locaux. Pour cette troisième édition, quatre comités agréés ont répondu présents : Tautira (Fatutira), Taiarapu-Ouest, Teva i Uta et Faa’a.



Il s’agit de former les membres du bureau des comités sur la thématique du tourisme durable à travers plusieurs supports, comme le guide des porteurs de projet et la charte du voyageur, mais aussi sur la gestion de la vie associative ou encore la communication digitale.



​Accompagner les porteurs de projet

“Chaque comité cherche à développer plus de compétences pour pouvoir aider les porteurs de projet”, remarque Ramona Dauphin, secrétaire du comité du tourisme de Fatutira, s’agissant des enjeux de développement touristique et économique, vecteurs d’emplois locaux. “Tautira est attractif, mais ce qui nous manque encore, c’est un fare artisanal, un lieu d’accueil pour les touristes locaux et internationaux où les artisans pourraient exposer tous les jours. Nous avons aussi des tatoueurs qui gagnent à être connus, des guides qui proposent des randonnées en dehors des sentiers battus, des prestataires nautiques... C’est beau de voir des jeunes apporter leur pierre à l’édifice ! Nous sommes là pour les accompagner, surtout les nouveaux qui sont parfois un peu perdus. Pour ça, il faut être capable de répondre à leurs questions et de les orienter vers les bons interlocuteurs”, poursuit-elle.



Agrotransformateur et président du comité du tourisme de Teva i Uta, Nicky Vergnhes est venu enrichir ses connaissances et partager son expérience. “C’est l’occasion de se rencontrer entre comités du tourisme et de bénéficier de l’accompagnement de Tahiti Tourisme. Il nous manque beaucoup de choses, donc on est toujours preneur de nouveaux outils et de petites clés qui facilitent notre travail associatif au quotidien”, souligne-t-il, actuellement dans l’attente de l’ouverture de l’espace scénographique Paul Gauguin pour “voir ce qu’on peut apporter pour dynamiser tout ce secteur du musée jusqu’à Vaipahi et au Vaima, qui est un pôle attractif”.



Entre ambitions et difficultés, ce workshop annuel permet de tisser des liens entre communes. “Cette cohésion entre comités de la Presqu’île est appréciable. On apprend aussi les uns des autres. On a la chance d’avoir été un comité pilote par rapport à l’accueil des épreuves olympiques de surf à Teahupo’o. On a bien développé les brochures sur nos acteurs économiques, ce qui peut inspirer d’autres communes. À l’inverse, nous avons été invités par Tautira à participer à la journée du pāreu l’an dernier. Il y a de l’entraide”, témoigne Teraiura Tahiata, secrétaire adjointe du comité du tourisme de Taiarapu-Ouest, spécialisée dans l’artisanat.



Représentée par deux élus, la commune de Taiarapu-Est, hôte de cette édition, “s’engage à accompagner les porteurs de projet pour structurer des offres professionnelles, respectueuses de l’environnement et bénéfiques pour l’économie locale”.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 21 Mai 2026 à 15:22 | Lu 320 fois



