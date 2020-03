​Le thon blanc et le thon rouge placés en PPN

Tahiti, le 24 mars 2020 – A l’issue d’un conseil des ministres mardi, le gouvernement a annoncé que le thon blanc et le thon rouge intégraient la liste des produits de première nécessité, pour éviter les effets sur les prix de la crise liée au coronavirus.



Dans un compte-rendu de conseil des ministres diffusé mardi en début d’après-midi, la présidence a annoncé que le thon blanc et le thon rouge intégraient désormais la liste des produits de première nécessité (PPN) dont les prix sont réglementés. « Le gouvernement souhaite protéger les consommateurs contre les risques induits par une situation manifestement anormale du marché résultant de la crise liée à l’épidémie du COVID-19 », précise le communiqué. La mesure concerne le thon blanc local et le thon rouge local, en morceaux, frais ou congelés.