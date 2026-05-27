

​Le surfeur américain décède après sa chute à Teahupo’o

Tahiti le 22 juin 2026. Jeudi dernier, un surfeur américain de 56 ans a fait une mauvaise chute sur la vague de Teahupo’o. Secouru par des personnes sur place, puis par les pompiers de Taiarapu-Ouest, il a été pris en charge à l’hôpital de Taravao, avant d’être transféré au CHPF. Il est finalement décédé dimanche.





Jeudi dernier, un surfeur californien de 56 ans a gravement chuté sur une vague à Teahupo’o. “Il est mal tombé sur la tête, ça lui a fait comme un coup du lapin. Il a été récupéré par un jeune surfeur de Teahupo’o dans le west bowl alors qu’il se noyait et on lui a prodigué les gestes de premiers secours sur un bateau en attendant l’arrivée de nos pompiers”, expliquait le maire délégué de Teahupo’o, Milton Parker.



Les conditions de houle n’étaient pas particulièrement grosses, à peine deux mètres. “Les accidents sont souvent graves dans ces cas-là, car il y a peu d’eau sur le récif”, poursuivait le tāvana.



Le surfeur avait été transféré à l’hôpital de Taravao, puis au CHPF. Hospitalisé en service de réanimation, son pronostic vital est engagé et un état de "mort cérébrale" aurait déjà constaté vendredi.



Il a succombé à ses blessures dimanche. C’est le deuxième décès sur la vague de Teahupo’o après celui Brice Taerea, en 2000.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 22 Juin 2026 à 12:06 | Lu 767 fois



