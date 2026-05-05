

​Le sud des Australes de nouveau en alerte pour forte houle

Tahiti, le 3 juin 2026 – Météo-France vient de placer l’île de Rapa aux Australes en vigilance orange pour forte houle entrainant un risque de “vague-submersion”.



Une puissante houle de sud est attendu en cours de journée ce mercredi sur les Australes. Le phénomène pourrait causer un swell de 3 à 4 mètres vers Tubuai et Rimatara, dépassant les 5 mètres à Rapa dans la nuit de mercredi à jeudi.



Cette houle prévoit de s'amplifier rapidement sur l'archipel des Australes et devrait gagner le sud des Tuamotu et les Gambier mercredi soir, atteignant des hauteurs de 3 à 3,5 mètres avec un pic à 4 mètres dans la seconde partie de nuit.





Un communiqué diffusé mercredi matin par le haut-commissariat met en garde contre l’évolution de ce phénomène océanique et invite à la plus grande prudence les plaisanciers, les baigneurs et les habitants en bord de mer.



Il y a à peine plus d’une semaine, le 25 mai, le secteur de Rapa avait déjà été placé en vigilance orange en raison d’une puissante houle venue de sud-sud-ouest qui a fini par toucher les îles de la Société en fin de semaine dernière.

Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Mercredi 3 Juin 2026 à 07:30 | Lu 377 fois



