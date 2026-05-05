Tahiti Infos

​Le sud des Australes de nouveau en alerte pour forte houle


​Le sud des Australes de nouveau en alerte pour forte houle
Tahiti, le 3 juin 2026 – Météo-France vient de placer l’île de Rapa aux Australes en vigilance orange pour forte houle entrainant un risque de “vague-submersion”.
 
Une puissante houle de sud est attendu en cours de journée ce mercredi sur les Australes. Le phénomène pourrait causer un swell de 3 à 4 mètres vers Tubuai et Rimatara, dépassant les 5 mètres à Rapa dans la nuit de mercredi à jeudi.
 
Cette houle prévoit de s'amplifier rapidement sur l'archipel des Australes et devrait gagner le sud des Tuamotu et les Gambier mercredi soir, atteignant des hauteurs de 3 à 3,5 mètres avec un pic à 4 mètres dans la seconde partie de nuit.
 
 
Un communiqué diffusé mercredi matin par le haut-commissariat met en garde contre l’évolution de ce phénomène océanique et invite à la plus grande prudence les plaisanciers, les baigneurs et les habitants en bord de mer.
 
Il y a à peine plus d’une semaine, le 25 mai, le secteur de Rapa avait déjà été placé en vigilance orange en raison d’une puissante houle venue de sud-sud-ouest qui a fini par toucher les îles de la Société en fin de semaine dernière.

Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Mercredi 3 Juin 2026 à 07:30 | Lu 377 fois
           


-
https://www.tahiti-infos.com/shop/Abonnements_l6.html
https://itunes.apple.com/fr/app/tahiti-kiosque/id1171749233?l=en&mt=8
https://www.tahiti-infos.com/docs/contacts-TI.png
TAHITI-INFOS est un site édité par FENUACOMMUNICATION Sarl au capital de 20 000 000 Fcfp, immeuble Manarava - Shell RDO Faa'a - BP 40160 98 713 Papeete Polynésie Française.
(+689) 40 43 49 49 - Dir. de publication : Sarah MOUX - Gérant : Albert MOUX
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site