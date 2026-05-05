​Le sud des Australes de nouveau en alerte pour forte houle

Tahiti, le 3 juin 2026 – Météo-France vient de placer l’île de Rapa aux Australes en vigilance orange pour forte houle entrainant un risque de “vague-submersion”.
Une puissante houle de sud est attendu en cours de journée ce mercredi sur les Australes. Le phénomène pourrait causer un swell de 3 à 4 mètres vers Tubuai et Rimatara, dépassant les 5 mètres à Rapa dans la nuit de mercredi à jeudi.
Cette houle prévoit de s'amplifier rapidement sur l'archipel des Australes et devrait gagner le sud des Tuamotu et les Gambier mercredi soir, atteignant des hauteurs de 3 à 3,5 mètres avec un pic à 4 mètres dans la seconde partie de nuit.
Un communiqué diffusé mercredi matin par le haut-commissariat met en garde contre l’évolution de ce phénomène océanique et invite à la plus grande prudence les plaisanciers, les baigneurs et les habitants en bord de mer.
Il y a à peine plus d’une semaine, le 25 mai, le secteur de Rapa avait déjà été placé en vigilance orange en raison d’une puissante houle venue de sud-sud-ouest qui a fini par toucher les îles de la Société en fin de semaine dernière.
Une puissante houle de sud est attendu en cours de journée ce mercredi sur les Australes. Le phénomène pourrait causer un swell de 3 à 4 mètres vers Tubuai et Rimatara, dépassant les 5 mètres à Rapa dans la nuit de mercredi à jeudi.
Cette houle prévoit de s'amplifier rapidement sur l'archipel des Australes et devrait gagner le sud des Tuamotu et les Gambier mercredi soir, atteignant des hauteurs de 3 à 3,5 mètres avec un pic à 4 mètres dans la seconde partie de nuit.
Un communiqué diffusé mercredi matin par le haut-commissariat met en garde contre l’évolution de ce phénomène océanique et invite à la plus grande prudence les plaisanciers, les baigneurs et les habitants en bord de mer.
Il y a à peine plus d’une semaine, le 25 mai, le secteur de Rapa avait déjà été placé en vigilance orange en raison d’une puissante houle venue de sud-sud-ouest qui a fini par toucher les îles de la Société en fin de semaine dernière.