

​Le salon du livre ouvre ses pages jeudi

Tahiti, le 14 octobre 2025 – De jeudi à dimanche, le Salon du livre fêtera sa 25e édition sur l’esplanade basse de To’ata et à la Maison de la culture.



Depuis 2001, et son seul invité, le salon du livre a bien grandi. Cette semaine, il fête ses 25 ans d’existence, après avoir bravé parfois la météo difficile ou encore le Covid. Ce sont près de 10 000 personnes qui sont attendues cette année du côté de To’ata pour célébrer la littérature océanienne, les éditeurs océaniens, mais pas seulement.



Sur le thème “25 ans… et demain / e ananahi ia” ce nouveau salon du livre est cette année encore fort en rendez-vous, des master class aux rencontres, en passant par les joutes de traduction et les différents ateliers prévus pour les enfants. L’intégralité du programme est à retrouver sur le site de l’événement.



Parmi les invités cette année, Jean-Hugues Oppel, Christophe Augias ou encore Véronique Massenot : on trouve des noms, des voix, des signatures qui en imposent dans le Pacifique.



La fête du livre se déroule sur quatre jours avec des directs, des diffusions sur les réseaux sociaux afin que les archipels éloignés puissent indirectement participer à l’événement avant que celui-ci ne se déplace à Hiva Oa, la semaine prochaine puis se lance dans une tournée qui conduira le salon du livre à poursuivre son activité à Huahine, Raiatea, ou encore Mahina.



Le salon sera aussi l’occasion de découvrir de nombreuses nouveautés comme “Hei‘ani au Pacifique immense” (Bernard Domeyne), “Tama‘i, Protectorats, Annexions et Résistances en Océanie française – Tahiti 1842-1847”, “Le ciel, The sky”, ou encore les aventures jeunesse de Raro ou les aventures de Tamata.



Enfin, L’Association des éditeurs de Tahiti et des îles, ainsi que ses partenaires, tous les ans, portent une attention toute particulière à la jeunesse en proposant une programmation dédiée à cette occasion permettant ainsi aux élèves de Tahiti et des îles de profiter de ces moments de fête du livre.



Cette année encore, à la carte, une programmation riche et variée pour fêter la littérature et la lecture plaisir.

Pratique Dates : du jeudi 16 au dimanche 19 octobre

Lieu : Esplanade basse de To’ata et Maison de la Culture – Papeete

Thème : “25 ans… et demain / E ananahi ia”

Programme complet : lireenpolynesie.pf

Rencontres avec le Clem et la DGEE



Pour la dixième année consécutive, l’Association des éditeurs de Tahiti et des îles collabore avec les équipes impliquées du Centre de lecture, médiathèque (Clem), antenne de la DGEE, pour la mise en place d’un projet pédagogique construit autour de trois auteurs ou illustrateurs présents pour le salon du livre 2025



La rencontre avec un auteur ou un illustrateur reste un moment fort et ludique. Tout en offrant une vision nouvelle du livre, découvert sous l’angle de la création littéraire ou artistique, présenté comme un objet particulier, il s’agit d’offrir une expérience singulière de cet objet culturel au travers de ces rencontres avec des intervenants de qualité.



Les équipes du Clem réalisent un travail de fond auprès des directeurs d’établissements, enseignants et professeurs, puis commencent à promouvoir cette initiative dès le mois de juin précédent la manifestation.

Soixante-six rencontres avaient pu se tenir en 2024 à Tahiti, Moorea et Mangareva et autant sont prévues cette année à Tahiti, Moorea et Hiva Oa.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 14 Octobre 2025 à 19:06 | Lu 219 fois



