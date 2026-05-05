

​Le recensement général de 2027 en préparation

Tahiti, le 4 juin 2026 - Le prochain recensement quinquennal de la population devrait être réalisé en septembre 2027. Le ministre de l’Économie et des Finances a présenté une communication à ce sujet ce mercredi en conseil des ministres.



Saisi par le haut-commissariat de la République, le gouvernement a émis un avis favorable sur la période de collecte proposée, qui se déroulerait du 2 septembre au 2 octobre 2027.



Ce calendrier tient compte de plusieurs contraintes d’organisation, notamment la tenue des Jeux du Pacifique, la nécessité de publier les populations légales de référence avant le 31 décembre 2027 ainsi que le calendrier scolaire. La collecte débutera ainsi après la rentrée des classes et s’achèvera durant la première semaine des vacances scolaires de septembre.



Au cours du premier semestre 2026, l’Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) a conduit une concertation institutionnelle sur les questionnaires qui seront utilisés lors du recensement. Ces questionnaires feront prochainement l’objet d’une phase de test auprès d’un échantillon d’environ 300 ménages répartis dans plusieurs communes de Polynésie française afin d’en vérifier la pertinence et les conditions d’administration.



Par ailleurs, une importante opération de cartographie de terrain sera menée à compter d’octobre 2026 dans l’ensemble des communes des îles du Vent ainsi qu’à Raiatea, Tahaa et Bora Bora. Réalisée sur une période de six mois, elle permettra de garantir l’exhaustivité de la collecte lors du recensement. Une mobilisation importante des moyens humains et techniques est prévue.



800 agents recrutés



Une campagne d’information en français et en tahitien sera déployée sur l’ensemble du territoire afin d’informer la population des objectifs et des modalités de l’opération. Elle sera relayée par les médias écrits, radiophoniques et télévisuels.



La réalisation du recensement nécessitera également le recrutement d’environ 800 agents chargés de collecter les informations statistiques auprès des habitants de Polynésie française.



Au premier trimestre 2027, un projet de décret précisant les modalités d’organisation du recensement sera soumis au gouvernement avant sa publication. L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) mettra également à disposition un chef de mission chargé de superviser l’opération de juin à novembre 2027, jusqu’à la validation des populations légales des communes.



Après la numérisation et le traitement de l’ensemble des questionnaires recueillis, l’ISPF procédera à l’exploitation statistique des données. Les premiers résultats seront rendus publics à partir du troisième trimestre 2028.



Cette opération constitue un enjeu majeur pour la Polynésie française. Les données issues du recensement permettront d’actualiser la connaissance de la population, d’éclairer les politiques publiques et de disposer de données de référence indispensables à la planification du développement du territoire.

Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Jeudi 4 Juin 2026 à 08:31 | Lu 203 fois



