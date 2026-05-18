

​Le projet du Toahotu Resort se précise

Tahiti, le 17 juin 2026 – Les travaux de terrassement doivent débuter le mois prochain à la pointe Poriro, pour une ouverture envisagée au troisième trimestre 2028. Trois étoiles, le Toahotu Resort “ambitionne de compléter l’offre touristique sur Tahiti” avec ses 31 chambres et autres services, matérialisés par une quarantaine d’emplois directs en phase d’exploitation. Si l’accès public à la plage faisait partie des inquiétudes formulées par les riverains, il sera bien “maintenu”. D’autres points doivent être évoqués à la demande de la municipalité de Taiarapu-Ouest, dont la proximité de la salle omnisports de Toahotu.





Vingt-deux suites avec kitchenette en bâtiment R+1, neuf bungalows côté mer et jardin, un bâtiment d’accueil, un espace bien-être, un restaurant avec pool bar et une grande piscine. Voici un aperçu du Toahotu Resort, qui doit s’implanter sur une superficie d’environ 11.500 m2 à la pointe Poriro de Toahotu, dans la commune de Taiarapu-Ouest.



​Un projet “ambitieux et inédit”

Ce projet hôtelier “ambitieux et inédit” est porté par Franck Zermati et Noël Coia, actuels propriétaires de l’hôtel Cook’s Bay à Moorea, avec “un positionnement trois étoiles supérieur, une philosophie et un niveau d’exigence similaires”, nous informe Imagine Promotion par le biais de son conseil. Un complexe hôtelier effectivement unique au sud de Tahiti, en l’absence d’exploitation de l’ancien hôtel Puunui sur les hauteurs de Toahotu.



Dans le cadre préservé de la Presqu’île, “le bien-être et la nature” sont mis en avant. L’espace wellness – incluant une salle de yoga, un centre de massage et un fitness center – pourra accueillir des retraites et des séminaires, mais aussi des cérémonies de mariage. Côté restauration et divertissements, un bar à cocktails et une cuisine “raffinée, élaborée à partir de produits frais et locaux” sont au programme, de même qu’un “espace culturel vivant” où seront accueillis divers spectacles et événements.



​Tourisme et emplois

En 2024, lors de la consultation publique,



Qui dit tourisme, dit emplois : outre la phase de chantier, une quarantaine de postes sont prévus en phase d’exploitation. L’hôtel envisage également de collaborer avec les professionnels des environs : “Entre activités nautiques et aventures terrestres, de nombreux prestataires d’activités de qualité animent la Presqu'île et le Toahotu Resort entend s’en faire le relais naturel en proposant à ses hôtes une immersion complète.”



Autre point important pour les riverains, particulièrement attachés à la pointe Poriro : l’accès à la mer. “Le projet prend également en compte les habitants. L'accès public à la plage sera maintenu pour la population locale, dans un esprit d’ouverture et de partage du site”, est-il précisé.

En 2024, lors de la consultation publique, certaines inquiétudes ont été soulevées , mais ce projet à vocation touristique avait été globalement mieux accueilli que le précédent , qui était destiné à de l’habitat. Le Toahotu Resort “mise sur l’authenticité polynésienne, le respect de l’environnement et une vision durable du tourisme local”, nous est-il indiqué. “L’enjeu est stratégique pour le tourisme : Tahiti reste trop souvent une simple escale avant Bora Bora ou Moorea. Le Toahotu Resort ambitionne de compléter l’offre touristique sur Tahiti en donnant aux voyageurs une raison de s’attarder, de ralentir et de partir à la découverte de Taiarapu.”Qui dit tourisme, dit emplois : outre la phase de chantier, une quarantaine de postes sont prévus en phase d’exploitation. L’hôtel envisage également de collaborer avec les professionnels des environs : “Entre activités nautiques et aventures terrestres, de nombreux prestataires d’activités de qualité animent la Presqu'île et le Toahotu Resort entend s’en faire le relais naturel en proposant à ses hôtes une immersion complète.”Autre point important pour les riverains, particulièrement attachés à la pointe Poriro : l’accès à la mer. “Le projet prend également en compte les habitants. L'accès public à la plage sera maintenu pour la population locale, dans un esprit d’ouverture et de partage du site”, est-il précisé.

Début du terrassement en juillet

Chiffré à près de 1,8 milliard de francs, ce projet touristique bénéficie d’un crédit d’impôt acté début juin en conseil des ministres et paru au Journal officiel. Le coup d’envoi des travaux de terrassement est prévu dans quelques semaines, en juillet. Le chantier de construction devrait s’achever dans deux ans, pour une ouverture envisagée au troisième trimestre 2028.



Selon nos informations, le maire de Taiarapu-Ouest s’inscrit dans la continuité de son prédécesseur sur le sujet d’un point de vue du développement touristique et économique. Une rencontre avec le promoteur est toutefois souhaitée afin de permettre à la nouvelle équipe municipale de mieux appréhender l’ensemble du projet et d’évoquer certains points, comme la route d’accès, les modalités d’alimentation en eau et d’assainissement, sans oublier la prise en compte de la proximité de la salle omnisports.





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 17 Juin 2026 à 16:34 | Lu 557 fois



