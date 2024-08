Les “inquiétudes” de Paruru te Arutaimareva

Tahiti, le 20 août 2024 – L’association Paruru te Arutaimareva, connue pour sa mobilisation contre le projet de porcherie industrielle à Taravao, considère que la pointe Poriro “n’est pas adaptée” au projet hôtelier de la SAS Toahotu Resort.



“Nous ne sommes pas contre ce projet hôtelier, c’est le terrain de la pointe Poriro qui n’est pas adapté”, résume Hubert Kohn, président de l’association de préservation de l’environnement Paruru te Arutaimareva. Selon le collectif, plusieurs points de l’étude d’impact portent à “inquiétude”, tandis que l’enquête publique se poursuit jusqu’au 29 août, dans le cadre de la réalisation d’un remblai de 12 000 m3



“C’est un terrain inondable. Même si on le remblaie, on ne résout pas le problème dans sa globalité, car les terrains voisins, qui sont occupés, seraient d’autant plus inondables. Il y aura aussi un lessivage en surface : les eaux seront déversées dans l’anse, qui est déjà un cloaque. C’est un projet qui n’a rien à faire sur ce terrain”, estime Sylvain Plagnard, architecte à la retraite et membre de l’association, qui considère que des équipements publics extérieurs, ludiques ou sportifs, seraient plus adaptés.



Pour Jean-François Avy, riverain, le problème réside dans l’assainissement. “Les 2 000 m2 où sera implantée la station d’épuration, c’est un terrain mouvant, où la mairie a enfoui des montagnes de déchets verts et de matériaux de construction. Quand ça aura bougé, le lagon sera pollué et ce sera trop tard.” Un autre voisin s’inquiète des nuisances occasionnées par le va-et-vient des engins, estimés à “au moins 2 000 camions” par Paruru te Arutaimareva pour les huit mois de travaux de remblai.



L’association compte adresser un courrier argumenté aux instances concernées. Elle est aussi dans l’attente d’une réunion publique “pour que la population puisse venir s’exprimer plus facilement que dans un cahier”. Favorable à ce projet sous l’angle du développement touristique et de l’emploi local, le maire de Taiarapu-Ouest a déjà annoncé qu’il ne souhaitait pas organiser de rencontre. Ce mardi, la maire déléguée de Toahotu nous a assuré qu’elle se chargerait de l’organiser elle-même, dans les prochains jours.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 20 Août 2024 à 19:05 | Lu 197 fois