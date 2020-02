​Le procès en appel de DJ Fred renvoyé en mai

Tahiti, le 6 février 2020 - Le procès en appel de Wilfrid Atapo, dit DJ Fred, a été renvoyé à une audience le 7 mai prochain.



Le procès en appel de Wilfrid Atapo, dit DJ Fred, initialement programmé ce jeudi, a été renvoyé au jeudi 7 mai 2020 à 14 heures. L’ancien DJ a fait appel de sa condamnation à sept ans de prison ferme prononcée par le tribunal correctionnel de Papeete en novembre dernier, assortie d’un suivi socio-judiciaire de cinq ans, de l’obligation d’indemniser ses 77 victimes et de l’interdiction d’exercer une activité en lien avec des mineurs.



L’homme, est notamment poursuivi pour avoir fait chanter des mineurs à l’aide d’images à caractère pédopornographique. Par le biais des réseaux sociaux, DJ Fred pratiquait de la “cyber intimidation”. Parmi ses victimes : une enfant de 12 ans à laquelle il avait arraché, à force de menaces et de chantage, plus de 569 photos à caractère pédopornographique. A un autre jeune garçon, il avait demandé de photographier sa sœur de 6 ans dans une position sexuelle alors que la petite dormait.