

​Le premier teaser du film Vaiana dévoilé

Tahiti, le 17 novembre 2025 – Les studios Walt Disney ont partagé ce lundi le premier teaser du live-action et remake de Vaiana, la légende du bout du monde, dont la sortie en salles est annoncée pour le 8 juillet 2026.





Après le succès des films d’animation Vaiana 1 et 2, sortis en salles en 2016 et 2024, les studios Walt Disney ont dévoilé ce lundi le premier teaser du live-action et remake Vaiana, la légende du bout du monde sur les réseaux sociaux. Une petite minute où l’on aperçoit Vaiana, Maui sous plusieurs formes et quelques-uns de leurs compagnons de voyage lors de scènes emblématiques, bercées par les vagues de l’océan et la mélodie Bleu lumière.



L’exploratrice est interprétée par Catherine Laga’aia, jeune actrice australienne originaire des Samoa par ses grands-parents, tandis que le demi-dieu reste l’acteur Dwayne Johnson qui lui avait déjà prêté sa voix avec talent dans les deux précédentes réalisations.



Si d’autres extraits devraient être partagés dans les prochains mois, notamment à travers la bande-annonce, il faudra patienter encore un peu avant de découvrir le film : rendez-vous dans les salles de cinéma le 8 juillet 2026.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 17 Novembre 2025 à 08:43




