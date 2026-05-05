

​Le haut-commissaire en visite pour une semaine aux Marquises

Tahiti, le 2 juin 2026 - Dans le cadre d’un déplacement de près d'une semaine aux îles Marquises, le haut-commissaire Alexandre Rochatte est allé à la rencontre des habitants, des élus, des acteurs économiques et des forces vives du territoire.



Lundi, pour la première journée à Nuku Hiva, il s’est rendu aux Vergers de Haka’ea puis à la Compagnie du Fruit Marquisien, deux structures emblématiques du dynamisme agricole et agroalimentaire marquisien.



Ces visites ont permis de mettre en lumière le potentiel des filières fruitières marquisiennes ainsi que le travail mené par les acteurs locaux pour produire, transformer, valoriser et commercialiser les ressources.



Les Vergers de Haka'ea, illustre cette dynamique avec près de 6 000 arbres fruitiers plantés sur 15 hectares. L’exploitation a déjà permis l’exportation de six tonnes d’oranges vers Tahiti.



Une nouvelle école à Taipivai



Implantée à Taipivai, la Compagnie du Fruit Marquisien produit notamment des jus et des purées de fruits ainsi que de l’huile vierge de coco. La construction de sa nouvelle usine, réalisée en 2021, a bénéficié de 78 millions de francs d'aides de l’État, soit 50 % du montant investi, au titre de France Relance. Cette construction a permis l’embauche de six nouveaux salariés, valorisant les productions de plus de 260 exploitants marquisiens.



Le soutien aux exploitations agricoles, le développement de l’autonomie alimentaire de la Polynésie française et la création d'emplois sont des priorités soutenues par l’État.



Au cours de cette journée, le représentant de l’État en Polynésie française a également visité le site de l’école de Taipivai afin de prendre connaissance du projet de construction d’un nouvel établissement scolaire. Les études préalables, actuellement en cours, sont financées à hauteur de 80% par l’État. Elles visent à permettre l’implantation de l’école sur un site situé plus en hauteur, hors de la zone exposée au risque de tsunami.



Au cours des cinq dernières années, l’État a accompagné les projets portés par la commune de Nuku Hiva à hauteur de plus de 227 millions de francs, ce qui représente près de 50% du montant des opérations. Ce soutien financier a notamment permis d’augmenter la capacité de stockage de l’eau ou d’agrandir le centre d'enfouissement des déchets de l'île.

Rédigé par Avec communiqué le Mardi 2 Juin 2026 à 16:12 | Lu 207 fois



