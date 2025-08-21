

​Le groupe pearl resorts acquiert le Vahine private island de Taha'a

Tahiti le 8 septeùbre 2025. Le groupe Pearl Resorts of Tahiti a annoncé ce lundi l’acquisition du Vahine Island Resort & Spa, désormais renommé Vahine Private Island. Situé sur un motu privé de Taha’a, l’établissement propose 10 hébergements exclusifs et une immersion dans la culture polynésienne. L’ambition du groupe est de développer progressivement cette adresse confidentielle tout en préservant son caractère authentique et son environnement naturel.





L’ambition du groupe Pearl Resorts est d’accompagner cette adresse confidentielle dans son développement, en la faisant évoluer progressivement vers une expérience hôtelière complète, tout en préservant sa singularité naturelle. Niché entre cocoteraie, lagon et récif corallien, l’établissement offre un cadre privilégié pour découvrir la Polynésie française de manière authentique, avec une gastronomie raffinée, des expériences de bien-être au bord de l’eau, des activités culturelles et une immersion dans les traditions locales.



Le Groupe hôtelier polynésien, Pearl Resorts of Tahiti, branche hôtelière du grand groupe Brasserie de Tahiti de Jean-Pierre Fourcade est présent sur cinq îles emblématiques de Polynésie : Tahiti, Bora Bora, Taha’a, Tikehau et Nuku Hiva. Quatre de ces établissements sont membres de la prestigieuse collection Relais & Châteaux.



Situé sur le motu privé Tu Vahine, face à l’île de Taha’a, avec en perspective les îles de Bora Bora, Raiatea et Huahine, le Vahine Private Island propose 3 Bungalows Plage, 3 Suites Plage, 3 Bungalows Pilotis et une Villa Royale sur un îlot privé. L’hôtel offre un large éventail d’expériences : snorkeling, kayak, randonnées à Taha’a, visites de vanilleraies, fermes perlières et rhumeries.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 8 Septembre 2025 à 16:30 | Lu 517 fois



