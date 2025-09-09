

​Le gouvernement réforme l’accès à l’emploi local

Tahiti, le 8 octobre 2025 - Le gouvernement de la Polynésie française a présenté mercredi son Plan stratégique Emploi-Formations-Compétences 2023-2028, un outil structurant au service du développement économique et social du Fenua.





Le plan stratégique Emploi-Formations-Compétences 2023-2028 du gouvernement s’inscrit dans la vision de bâtir un marché de travail polynésien résilient, diversifié et innovant. Son ambition est de mieux former, mieux accompagner et mieux employer les femmes et les hommes du pays, afin de construire une économie plus durable. Deux effets sont attendus : la transition vers un modèle économique plus durable et endogène et le renforcement de la souveraineté sociale du territoire en plaçant l’emploi et les compétences locales au cœur de l’action publique.



“L’objectif de ce plan est de structurer un marché du travail résilient, diversifié et innovant, capable de s’adapter aux mutations économiques, sociales et environnementales à venir”, explique le communiqué du gouvernement. Il vise également à soutenir la création d’emplois durables et à renforcer la montée en compétences des salariés, afin de répondre aux besoins réels de l’économie locale.



Cinq axes stratégiques pour une action coordonnée



Le plan repose sur cinq axes majeurs, déclinés en 12 actions et 33 sous-actions opérationnelles.



Premier axe, l’observation, la planification et la prospective qui doivent permettre de mieux connaître et anticiper les besoins du marché du travail grâce à la modernisation de l’Observatoire emploi-formation-compétences, à la réalisation d’études régulières et à la création d’une cartographie dynamique des formations et des compétences.



Le second s’attachera à renouveler la gouvernance et la structuration de l’écosystème emploi-formation afin de clarifier les rôles des différents acteurs publics et privés, renforcer la coordination, moderniser le cadre réglementaire et développer les partenariats, y compris internationaux.



Les troisième et quatrième axes se focaliseront sur le développement des compétences locales et sur la réforme de la loi sur l’emploi local afin de “garantir la priorité aux travailleurs polynésiens et créer un centre de certification polynésien pour reconnaître et valoriser les savoir-faire et les métiers du Fenua”, explique le communiqué qui n’explicite pas encore quelle forme prendra cette réforme de l’emploi local.



Enfin, le dernier volet de ce plan propose de développer l’insertion et la création d’emplois.



Le gouvernement espère, avec cette nouvelle réforme de l’emploi local, générer 1 500 à 2 000 nouveaux emplois dans les secteurs prioritaires, une hausse de 2 à 3 points du taux d’emploi, soit 2 300 à 3 400 personnes supplémentaires en activité et une croissance économique additionnelle de 0,3 à 0,5 point de PIB par an, soit entre 2 et 3,5 milliards de francs, accompagnée de nouvelles recettes fiscales et sociales estimées entre 1,5 et 3 milliards de francs.



Avec ce plan, la Polynésie française souhaite “construire un modèle de développement plus autonome, inclusif et durable”.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 8 Octobre 2025 à 18:09




