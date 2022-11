​Le directeur de l'ISPF poursuivi pour recours à la prostitution de mineure

Tahiti, le 8 novembre 2022 – Le directeur de l'Institut de la statistique de la Polynésie française, un policier et un médecin ont été placés en garde à vue et déférés mardi matin devant le parquet. Soupçonnés d'avoir eu recours à une prostituée de 14 ans "descolarisée et connue du juge des enfants au titre de l'enfance en danger", ils sont convoqués le 8 décembre devant le tribunal correctionnel en comparution à délai différé.



Dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Papeete en juillet dernier pour des faits de recours à la prostitution d'une mineure de 14 ans, les enquêteurs de la brigade de recherches de Faa'a ont procédé, lundi et mardi, à la garde à vue du directeur de l'Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF), Nicolas Prud'homme, ainsi qu'à celles d'un policier des renseignements territoriaux, d'un médecin et d'un quatrième client. Ces quatre individus, qui sont soupçonnés d'avoir eu des rapports sexuels “réguliers” et “tarifés” avec la mineure, selon nos informations, ont été déférés devant le procureur de la République mardi. Ils ont ensuite été présentés devant le juge des libertés et de la détention avec réquisitions de placement sous contrôle judiciaire.



Des faits "peu ou prou reconnus"



Le procureur de la République de Papeete, Hervé Leroy, a diffusé un communiqué mardi soir sur cette affaire. Il confirme qu'en juin 2022, les gendarmes de la brigade de recherches ont repris cette enquête préliminaire ouverte par la brigade de Faa'a. "Ils identifiaient qu'une jeune fille de 14 ans proposait directement ou par un intermédiaire des prestations sexuelles tarifées à des hommes majeurs célibataires et mariés au moyen d'un réseau social", indique le procureur. "Il apparaît que la victime mineure est descolarisée et connue du juge des enfants au titre de l'enfance en danger", poursuit le représentant du ministère public. Au total "12 clients étaient identifiés dont 4 ayant eu des relations sexuelles régulières" entre mars et octobre 2022 à Tahiti. Au cours de leurs gardes à vue les quatre suspects interrogés lundi et mardi "ont reconnu peu ou prou les faits", précise le procureur.



Poursuivis pour recours à la prostitution d'une mineure de moins de 15 ans, les quatre suspects ont été placés sous contrôle judiciaire en soirée. Ils seront jugés le 8 décembre prochain dans le cadre d'une procédure de comparution à délai différé. "Les huit autres clients occasionnels sont également cités à cette audience", indique le procureur. Le communiqué se concluant sur les peines encourues pour ce chef de prévention : 10 ans de prison, 18 millions de Fcfp d'amende et l'inscription au fichier des délinquants sexuels.