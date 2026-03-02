

​Le couple cambrioleur d’églises condamné

Tahiti, le 20 mars 2026 – Un couple a été jugé jeudi en comparution immédiate pour répondre de cambriolages commis dans plusieurs églises de Tahiti entre décembre et janvier. L’homme de 38 ans a été condamné à trois ans de prison, dont six mois avec sursis, tandis que sa compagne enceinte de 41 ans a écopé de 18 mois de prison avec sursis.





L'affaire, qui avait fait grand bruit, a été jugée jeudi en comparution immédiate : un homme de 38 ans tout juste sorti de prison et sa compagne enceinte ont en effet comparu pour répondre de plusieurs vols commis entre décembre et janvier dans des édifices religieux dont les églises de Vairao, Mahaena et Arue.



À la barre du tribunal, jeudi, le prévenu a reconnu les faits en expliquant que sa compagne n'était pas impliquée et qu'il les regrettait. Le président lui a alors rappelé qu'il avait un casier judiciaire déjà bien chargé avec, notamment, une lourde condamnation pour vol avec arme pour laquelle il avait écopé de sept ans de prison dont un avec sursis. Également entendue, sa compagne a soutenu qu'ils avaient commis les faits sous la menace d'un délinquant bien connu de la justice.



Le procureur de la République avait requis trois ans de prison dont six mois avec sursis à l'encontre du prévenu et 18 mois dont six avec sursis contre sa compagne. Des réquisitions qui ont été suivies par le tribunal dans son délibéré, sauf pour la femme condamnée à 18 mois de prison avec sursis.



Rédigé par Garance Colbert le Vendredi 20 Mars 2026 à 11:06 | Lu 815 fois



