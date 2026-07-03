​Le corps de Nui retrouvé à Ua Huka

La jeune femme était portée disparue depuis ce jeudi au sud de l'île (Crédit : FB/Commune de Ua Huka).
Tahiti, le 17 juillet 2026 – Triste communiqué de la municipalité de Ua Huka, ce vendredi. “C’est avec une profonde tristesse que nous vous informons que le corps de Nui a été retrouvé ce matin”, annonce la commune. La professeure et créatrice de contenu en langue marquisienne était portée disparue en mer depuis hier.
Ce jeudi, en fin de matinée, Nui Teikiteepupuni, professeure de mathématiques au collège de Hiva Oa et créatrice de contenu en langue marquisienne, avait chuté avant d’être emportée par une vague au sud de Ua Huka. Le JRCC avait immédiatement été alerté et un important dispositif de recherches avait été mis en œuvre localement, mais la triste nouvelle est tombée ce vendredi matin.
“C’est avec une profonde tristesse que nous vous informons que le corps de Nui a été retrouvé ce matin”, annonce la commune de Ua Huka dans un communiqué. Le maire, Nestor Ohu, le conseil municipal et les agents “adressent leurs plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches, à ses amis, ainsi qu’à toutes les personnes qui, de près ou de loin, sont touchées par cette disparition”.
La commune salue également le “remarquable élan de solidarité” dont ont fait preuve “les équipes de secours, les plongeurs, les équipages des embarcations, les pêcheurs, les personnes ayant participé aux recherches en mer comme sur terre, ainsi que tous les habitants”. Sur les réseaux sociaux, les hommages à la jeune femme de 28 ans, très appréciée, s’étendent au-delà des Marquises.
Ce jeudi, en fin de matinée, Nui Teikiteepupuni, professeure de mathématiques au collège de Hiva Oa et créatrice de contenu en langue marquisienne, avait chuté avant d’être emportée par une vague au sud de Ua Huka. Le JRCC avait immédiatement été alerté et un important dispositif de recherches avait été mis en œuvre localement, mais la triste nouvelle est tombée ce vendredi matin.
“C’est avec une profonde tristesse que nous vous informons que le corps de Nui a été retrouvé ce matin”, annonce la commune de Ua Huka dans un communiqué. Le maire, Nestor Ohu, le conseil municipal et les agents “adressent leurs plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches, à ses amis, ainsi qu’à toutes les personnes qui, de près ou de loin, sont touchées par cette disparition”.
La commune salue également le “remarquable élan de solidarité” dont ont fait preuve “les équipes de secours, les plongeurs, les équipages des embarcations, les pêcheurs, les personnes ayant participé aux recherches en mer comme sur terre, ainsi que tous les habitants”. Sur les réseaux sociaux, les hommages à la jeune femme de 28 ans, très appréciée, s’étendent au-delà des Marquises.