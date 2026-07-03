

[MAJ] ​Une personne portée disparue à Ua Huka

Tahiti, le 16 juillet 2026 – Malgré une importante mobilisation, les recherches menées ce jeudi n’ont pas permis de retrouver la personne portée disparue en mer “après une chute depuis la côte” survenue en fin de matinée, ce jeudi. Selon nos confrères de Polynésie La 1ère, il s’agirait d’une professeure et créatrice de contenu bien connue aux Marquises. “Les opérations de recherche du corps devraient reprendre dès demain matin”, annoncent le haut-commissariat et le JRCC.





Vive inquiétude ce jeudi à Ua Huka, aux Marquises. Une personne de 28 ans est portée disparue en mer depuis la fin de la matinée. Selon nos confrères de Polynésie La 1ère, il s’agirait de Nui, professeure au collège de Hiva Oa et créatrice de contenu en faveur de la promotion de la langue marquisienne. Elle aurait été emportée par une vague sur des rochers au sud de l’île, près de l’aérodrome.



Dans un communiqué transmis en début de soirée par le haut-commissariat, il est précisé que le Centre opérationnel de surveillance et de sauvetage aéromaritime en Polynésie française (JRCC Tahiti) a été alerté par le Service d’aide médicale urgente (SAMU), peu avant midi. “Un message de relai de détresse” a été immédiatement diffusé par VHF et des témoignages ont été recueillis auprès des personnes présentes sur place.



Un vaste dispositif de recherche a été mis en place en mer, à terre et dans les airs, dont six poti marara, une dizaine de plongeurs apnéistes, un drone et des recherches terrestres le long du relief grâce à une importante mobilisation de la population de part et d’autre du lieu de l’accident. “Malgré l’arrivée rapide des moyens nautiques et des plongeurs, les conditions de mer, avec une forte houle de sud, ont rendu les recherches difficiles aux abords immédiats de la côte”, est-il précisé.



À la tombée de la nuit, la victime n’avait pas été retrouvée malgré des recherches menées dans un périmètre élargi. Une situation qui laisse désormais craindre le pire : “Les opérations de recherche du corps devraient reprendre dès demain matin”. Le haut-commissaire “adresse tout son soutien à la famille et aux proches de la personne disparue”, tout en saluant “l’engagement exemplaire de l'ensemble des services de secours, des forces de sécurité, des autorités communales et de tous les habitants mobilisés”.



Compte tenu de la situation, la commune de Ua Huka a annoncé dès cet après-midi suspendre les activités du Heiva, ce vendredi.





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 16 Juillet 2026 à 17:01 | Lu 3027 fois



