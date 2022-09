​Le commerce extérieur redynamisé

Tahiti, le 13 septembre 2022 – Les importations et exportations en Polynésie française progressent respectivement de +21,9% et +24,3% en valeurs. Un dynamisme retrouvé du commerce extérieur qui peut s'expliquer tant par l'après-crise-Covid que par l'inflation.



L'institut de la statistique (ISPF) a publié ces derniers jours les chiffres du commerce extérieur –importations et exportations– de la Polynésie française pour le début d'année 2022. Comme pour les autres statistiques du moment, ces données sont à replacer dans un contexte de crise Covid débutée en mars 2020 au fenua.



La Polynésie importe plus : +21,9%...



Sans surprise avec l'inflation et en comparaison avec la situation économique plus délicate de 2021 liée à la crise sanitaire, la valeur globale des produits importés au fenua progresse. Sur les six premiers mois de l'année 2022, la valeur des importations dites “civiles” augmente de +22%. La Polynésie avait importé pour 94,8 milliards de Fcfp au premier semestre 2021, contre 115,5 milliards de Fcfp au premier semestre 2022.



Pour les entreprises, cette hausse se retrouve principalement dans les “biens intermédiaires” qui regroupent notamment les matières premières importées (+23,2%). Pour les ménages, les plus fortes hausses en valeur des importations concernent les produits des industries agro-alimentaires (+29,9%) ou encore les biens de consommation non-alimentaires (+15,2%). On note également une forte hausse sur l'importation des produits pétroliers passés, en valeur également, de 9 à 15 milliards de Fcfp entre 2021 et 2022 sur les six premiers mois de l'année (+68,3%). L'envolée des cours du pétrole est loin d'être anecdotique.



… Mais exporte aussi davantage : +24,3%



Sur les exportations locales maintenant, celles-ci bondissent également en valeur de +24,3% sur les six premiers mois de 2022 par rapport à ceux de 2021. Attention néanmoins, en valeur absolue on est évidemment très loin du montant des importations : 5,3 milliards exportés au premier semestre de cette année, contre 4,2 milliards l'année précédente.



Le détail reste intéressant pour l'économie locale. Premier poste d'exportations, la vente des produits perliers progresse de +9% d'un semestre à l'autre entre 2021 et 2022. Le poisson arrive derrière et progresse lui aussi de +69,9% par rapport au début d'année 2021. Le noni en revanche accuse un repli de +36%, quand l'huile de coprah bondit de +128%... mais sur des valeurs trop faibles pour que ces variations traduisent une véritable tendance économique pour le Pays.