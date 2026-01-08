Tahiti Infos

​Le commandant de la gendarmerie promu général


Tahiti, le 16 janvier 2025 - L'actuel commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française, Stéphane Brunet, a été nommé au grade de général

La nouvelle a été annoncée par un décret du 10 décembre portant promotions et nominations dans la première section des officiers généraux et nomination dans la deuxième section des officiers généraux.
 
Diplômé de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr, de l’École des officiers de gendarmerie nationale (EOGN) ainsi que de l’École de guerre, le général Brunet a pris le commandement de la gendarmerie au Fenua le 1er août dernier.
 

 

Rédigé par Garance Colbert le Vendredi 16 Janvier 2026 à 06:40
           


