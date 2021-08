​Le club Jeunesse Rugby Moorea voit loin

Moorea, le 7 août 2021- Après une saison 2020-2021 réussie, le club Jeunesse Rugby Moorea va entamer la nouvelle avec des objectifs plus ambitieux. Outre l’aspect sportif, le club compte également développer sa structure en créant une nouvelle école de rugby et en bénéficiant des services d’un apprenti recruté dans le cadre du programme Campus 2023.



L’équipe de Jeunesse Rugby Moorea vient de reprendre depuis quelques jours ses entraînements en vue de la saison de rugby qui s'ouvre. Les aito de Moorea restent plus que jamais motivés après une saison 2020-2021 plutôt positive. En terminant en deuxième place du championnat de deuxième division de rugby à XV et en demi-finale de la coupe de Tahiti, ils comptent bien jouer les trouble-fêtes cette année.



Le club de Moorea vient pour cela d’enrôler, en plus de ses 36 licenciés actuels, deux joueurs amateurs de rugby de métropole et un technicien expérimenté qui va épauler Marco Amoretti, l’entraîneur actuel. "Notre objectif est de se classer dans le top 5 du championnat de rugby à XV (le championnat devrait compter une seule division cette année). Ça serait un très bon résultat pour Moorea. On compte y parvenir en structurant beaucoup plus nos entraînements. Rodolphe, le nouveau co-entraîneur va nous aider pour cela à organiser nos entraînements, à avoir un plan de jeu, etc." explique Watson Poroi, le président de Jeunesse Rugby Moorea.

Ce dernier se réjouit déjà du simple fait que son club puisse enchaîner deux saisons consécutives malgré ses difficultés : "Le but aujourd’hui est de durer dans le temps, parce que Moorea a une équipe qui évolue en dents de scie. Elle pouvait être présente, disparaître deux saisons et revenir après. Il s’agit donc pour nous d’être constant en étant présent dans toutes les compétitions, à sept, à XV… chaque saison".



Première école de rugby de Moorea



Et justement, pour durer et préparer l'avenir, le club vient de créer son école de rugby, une première pour l’île sœur. Celle-ci est ouverte aux jeunes de 7 à 17 ans, tous les mardis et jeudis de 16 à 17 heures au stade de Vaiare. "L’objectif pour cette école est d’attirer le plus de jeunes possible. On va pour cela avoir deux éducateurs qui iront suivre des formations à Tahiti. On surtout envoyer nos enfants en ville pour rencontrer ceux des autres écoles de rugby dans les plateaux sportifs. On va de même accueillir les enfants de la ville chez nous pour des échanges", précise Watson Poroi. Le club compte également travailler en partenariat avec les écoles pour promouvoir le rugby à Moorea.



Pour se développer, le club Jeunesse Rugby Moorea va également bénéficier dès cette année d’un apprenti recruté par le Comité d’organisation France 2023 dans le cadre du programme Campus 2023. Ce programme, rappelons-le consiste à recruter 2023 apprentis formés partout en France à devenir les dirigeants et administrateurs sportifs de demain pour accompagner la professionnalisation des clubs avant le mondial de rugby 2023. Originaire de Moorea, cet apprenti aura notamment pour mission de mieux structurer le club et de développer des projets avec les différents partenaires.