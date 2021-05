​Le challenge Temauri Foster se poursuit à Hao

Hao, le 9 mai 2021 - Troisième match dans le cadre du challenge de volleyball Temauri Foster à Hao. Ce week-end, le club Hao connection est sorti victorieux. Le challenge se terminera le 29 mai, les vainqueurs seront alors sacrés champions de l'île et pourront participer au championnat de Polynésie.



Samedi à la salle omnisports de l'atoll de Hao se déroulaient les troisièmes rencontres de volleyball de la phase aller du challenge Temauri Foster. Il est organisé par l'association sportive District volley-all de Haoroagai, créé en 2019 et présidé par Vaihau Lequerre.



Ce challenge sportif a débuté le 24 avril et se terminera le 29 mai prochain. À l'issue, les vainqueurs seront sacrés champions de l'île et pourront également participer au championnat de Polynésie à Tahiti en avril 2022. Trois clubs locaux se disputent le titre cette année : Tamariki munanui, Hao connection et Jeunesse Otepa. Chacun présente une équipe féminine et une équipe masculine, l'organisation a prévu donc deux rencontres tous les samedis pendant six soirées.



Dans l'ensemble les spectateurs ont pu assister à des matchs de qualité et voir un niveau plutôt solide de la part de tous les joueurs et les joueuses ce week-end. Dans une salle omnisports fraîchement rénovée, victoire écrasante de Hao connection sur Jeunesse Otepa mais ces derniers n'ont pas démérité puisqu'ils ont livré bataille jusqu'au bout et n'ont rien lâché. L'équipe de Hao connection, a fait parler l'expérience. Prochain rendez-vous, le 15 mai avec le début des matchs retour entre Hao connection et Tamariki munanui.