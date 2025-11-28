

​Le Tiki fest accueille Orelsan le 28 mars

Tahiti le 22 décembre 2025. Le Tiki fest reprend du poil de la bête. Après la mise en pause de l’événement par le précédent promoteur, le concept est relancé par SA Production et Radio 1 avec en tête d’affiche Orelsan et The Avener. Une soirée dédiée à la musique électronique qui se déroulera le 28 mars prochain à To’ata.





Passé en 2023, déjà à l’occasion du Tiki Fest au parc Vairai, alors qu’il venait de sortir son album Civilisation et le carton qui l’accompagnait, L’odeur de l’essence, Orelsan fera son grand retour à Tahiti le 28 mars prochain sur la scène de To’ata à l’occasion du Tiki fest, relancé par SA production et Radio 1.



La star incontestée du rap français, le BOAT (Blanc of all time) comme le surnomme avec humour ses comparses dans l’Hexagone, Orelsan sera sur scène pour un show case qu’il partagera avec The Avener en DJ set, Sheylley, Temae Records et Teiho Tetoofa.



A peine sorti de la promotion de son film, Yoroï, et en tournée pour son nouvel album, La fuite en avant, Orelsan posera ses valises et son flow à Tahiti en sortant de sa tournée des salles immenses, et sold out. Le 25 mars, à peine fini son set au Dôme de Marseille, il sautera dans un avion pour enchaîner avec Tahiti.



En 2023, il s’était produit devant 5 500 personnes en compagnie de Bob Sinclar et Jidax. Cette année, la programmation annonce déjà The Avener à ses côtés. Le DJ niçois d’électro house qui s’est révélé avec sa reprise de Fade Out Lines en compagnie de Phoebe Killdeer.



Sheylley, surnommé "l’Energie brute de la pop californienne" sera aussi de la partie avec Temae Records et Teiho Tetoofa.



Infos pratiques

Tiki Fest 2026

28 mars 2026 - Place To'ata

Fosse or :10 000 francs (devant la scène)

Fosse : 7 000 francs

Tribunes carré or (face scène) : 10 000 francs

CAT. 1 (bas tribune 1 et début tribunes 2 et 3) : 7 000 francs

CAT. 2 (milieu tribunes 1, 2 et 3) : 6 500 francs

CAT. 3 (haut tribune 1 et fin tribunes 2 et 3) : 5 500 francs

En vente sur

En vente sur www.ticketpacific.pf , dans les magasins Carrefour Faa'a, Punaauia, Arue et à Radio 1/Tiare FM à Fare Ute (frais web : + 100 Fcfp/place achetée en ligne).

Important : À l'achat de votre billet en magasin ou en ligne, vous avez la possibilité de sélectionner votre siège. Attention sur mobile, il faut activer la version « web » en cliquant sur « Afficher la version web » en bas de votre page ticketpacific.pf.

