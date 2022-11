​Le Tahiti Ia Ora Beach Resort complètement liquidé

Tahiti, le 16 novembre 2022 - Après avoir liquidé, le 23 mai dernier, l'une des deux sociétés gérant le Tahiti Ia Ora Beach Resort, le tribunal mixte de commerce de Papeete a liquidé la seconde société – SH Rivnac – lundi. Les 102 employés de l'établissement se retrouvent donc sur le carreau alors que le repreneur annoncé depuis plusieurs mois, le groupe américain Redcore, ne s'est finalement pas porté acquéreur.



Le tribunal mixte de commerce de Papeete a placé, lundi dernier, la société SH Rivnac, qui gérait les 102 employés du Tahiti Ia Ora Beach Resort, en liquidation judiciaire. Le 23 mai dernier, la juridiction avait déjà pris cette mesure pour l'autre société gérant l'hôtel, le Groupement d'intervention économique (GIE) Rivnac, qui était à l'époque en charge des 102 employés de l'établissement. Ces derniers avaient alors été transférés sur la SH Rivnac qui a donc été liquidée lundi. Cette décision sonne le glas d'une attente de plusieurs mois pour les employés de l'hôtel qui espéraient un rachat. Si le nom du groupe américain Redcore – spécialiste de l'hôtellerie et des croisières – a circulé comme potentiel acheteur, il semble donc qu'il n'ait finalement pas fait d'offre concrète.



Le Tahiti Ia Ora Beach Resort, ex-Méridien, avait été acheté en 2012 par l'homme d'affaires samoan Frederick Grey. Fermé en mars 2020 après avoir été durement impacté par la pandémie, l'hôtel avait été déclaré en cessation de paiement le 10 décembre 2021. Sa liquidation complète vient s'inscrire dans le cadre de l'effritement de l'empire hôtelier polynésien de Frederick Grey qui a revendu deux de ses hôtels en 2020 – le Sofitel Ia Ora à Louis Wane et le Manava à South Pacific Management – et dont les deux autres hôtels situés à Bora Bora – le Sofitel Bora Bora Private Island et le Sofitel Marara Beach – ont été placés en redressement judiciaire en octobre dernier. Rappelons par ailleurs que l'agence de voyages de l'homme d'affaires samoan, Tahiti Nui Travel, a récemment été rachetée, là aussi, par Louis Wane après que ce dernier a obtenu l'autorisation de l'Autorité polynésienne de la concurrence en juin dernier.