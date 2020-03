​Le Soleal exceptionnellement autorisé à faire escale à Papeete

Tahiti, le 19 février 2020 – Au titre de « l’assistance en mer », le navire de croisière Soleal a été autorisé à accoster au port de Papeete vendredi. Ses passagers qui auront respectés une quatorzaine et qui ne présenteront aucun problème médical pourront être transférés sous surveillance vers l’aéroport pour être rapatriés vers leur lieu de résidence.



Le navire Soleal de la compagnie du Ponant, qui propose notamment des croisières en Polynésie et à Fidji, a été exceptionnellement autorisé à faire escale vendredi au port de Papeete. La décision a été annoncée officiellement par un arrêté du haut-commissariat publié jeudi au journal officiel « au titre de l’assistance en mer ». Parmi les mesures imposées au navire, celui-ci devra « transmettre 48 heures avant son arrivée une déclaration maritime de santé au bureau de la veille sanitaire ». Par ailleurs : « toute évolution de la situation sanitaire du navire (devra) être signalée à l’autorité maritime sans délai ». Les passagers et membres d’équipage ont également été contraints à une quarantaine à bord du navire de 14 jours « à partir de leur dernière escale ».



Mais l’arrêté précise également que la compagnie maritime transmettra les dispositions prévues pour « le rapatriement des passagers quittant la Polynésie française ». En effet, selon nos informations, les passagers voyageant sur ce navire de croisière qui auront déjà effectué leur quarantaine en mer et qui ne présenteront aucun problème de santé seront transférés immédiatement et sous surveillance vers l’aéroport de Tahiti-Faa’a pour être rapatriés par avion vers leurs lieux de résidence respectifs.