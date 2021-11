​Le Rassemblement National goûte peu le soutien des tavana Tapura à Macron

Tahiti, le 25 novembre 2021 – Le représentant du Te Nati-Rassemblement National s'est ému du soutien apporté par 59 élus locaux Tapura à un second mandat d'Emmanuel Macron, alors même que plusieurs de ces tavana avaient parrainé Marine Le Pen en 2017. Une "méthode anti-républicaine" orchestrée par le président du Tapura, selon le RN polynésien.



La semaine dernière, le Journal du dimanche publiait une tribune signée par plus de 600 élus locaux dont 59 élus polynésiens en faveur d'un second mandat d'Emmanuel Macron. L'information a été relevée par bon nombre d'observateurs, cinq tavana polynésiens signataires avaient apporté leur parrainage à Marine Le Pen en 2017… En pleine recherche de parrainages pour sa candidate, le représentant du Te Nati-Rassemblement National polynésien, Eric Minardi, s'est fendu d'un communiqué mercredi soir pour accuser le leader du Tapura Edouard Fritch d'être à la manœuvre et d'user de "méthodes anti-républicaines" pour "dissuader les tavana d'apporter leurs soutiens à Marine Le Pen". Taclant le bilan du Président de la République, le représentant du RN polynésien conclut en rappelant au président Edouard Fritch qu'il s'était lui-même engagé à "appeler à voter Marine Le Pen" en 2017 si Nicolas Sarkozy remportait les primaires de la droite…