

​Le Pacifique abordé par la littérature

Tahiti, le 28 octobre 2025 – Les professeurs de littérature américaine William Merrill Decker et John C. Orr participeront au colloque international sur les auteurs américains dans le Pacifique organisé la semaine prochaine à l’UPF par Florent Atem, maître de conférences en langues et littératures anglo-saxonnes. L’occasion d’analyser les points de vue de Herman Melville, Henry Adams ou John La Farge à travers leurs récits de voyage du XIXe siècle.





Un nouveau colloque international littéraire se profile à l’Université de la Polynésie française (UPF). Florent Atem, maître de conférences en langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes, a convié ses homologues professeurs de littérature américaine William Merrill Decker, de l’Université de l’Oklahoma, et John C. Orr, de l’Université de Portland, pour apporter leurs éclairages sur une thématique bien précise : “Les écrivains américains dans le Pacifique : de Melville à Adams et La Farge”.



“À partir des œuvres, de la correspondance et des autres écrits de Herman Melville, Henry Adams ou encore John La Farge, ce premier volet du symposium international (...) entend poser les jalons d’une réflexion centrée sur les dimensions historique et littéraire mais aussi symbolique, voire idéologique, de la narration des odyssées transpacifiques menées par ces illustres hommes de lettres et artistes originaires du continent nord-américain”, invite la note de présentation. La perspective d’un voyage à travers l’océan, mais aussi dans le temps, ces trois personnalités ayant vécu entre les années 1820 et 1910.

​Trois écrivains-voyageurs

Probablement le plus connu du grand public pour son ouvrage Moby Dick, Herman Melville s’est inspiré de son passage aux Marquises et à Tahiti après avoir déserté un baleinier pour ses deux premiers ouvrages, Typee et Omoo. Henry Adams, à la fois romancier, professeur, historien et journaliste, est l’auteur des Mémoires de Marau Taaroa, la dernière reine de Tahiti et des Mémoires de Ariitaimai, qui avaient fait l’objet d’un précédent colloque en 2023. Quant à John La Farge, il est connu en tant qu’écrivain, mais aussi comme artiste : il a signé plusieurs peintures et aquarelles durant ses voyages dans le sud du Pacifique.



Pour les trois intervenants et spécialistes, il s’agira de faire “converger approches civilisationnelles, perspectives anthropologiques et observations stylistiques, afin d’interroger la posture qui a pu être celle de ces observateurs extérieurs, entre regard analytique et démarche testimoniale”, tout en prenant en compte ce “nouveau cadre insulaire” et “les barrières culturelles et ethniques” de l’époque. À travers ces récits de voyage, l’avant et l’après-colonisation feront partie des thématiques abordées, entre autres sujets de réflexion.

​Infos pratiques Jeudi 6 novembre 2025, de 16 h 30 à 18 h 30, à l’auditorium du centre de recherche de l’UPF. Entrée libre.

