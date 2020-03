​Le Musée de Tahiti et des îles met son contenu en ligne

Comme de nombreux musées et institutions dans le monde, le Musée de Tahiti et des îles - Te Fare Mahana mettra en ligne à partir de demain 18 mars des contenus permettant à tous, et notamment aux enfants de Polynésie française contraints de rester à la maison, de pouvoir ainsi accéder aux collections via internet. Des vidéos, des modules, des contenus pédagogiques ainsi qu’une visite virtuelle de l’ancienne salle d’exposition seront mis quotidiennement en ligne pour proposer des contenus culturels.A noter par ailleurs que suite aux dispositions prises par le Pays et l’État interdisant les rassemblements de plus de 100 personnes et limitant la capacité d’accueil des établissements recevant du public, dans le cadre de la lutte contre l’épidémie mondiale du Covid-19, le Musée ne proposera plus d’activités regroupant du public. Aussi, les visites guidées, les animations pour les enfants ainsi que les activités prévues dans les jardins sont annulées. La salle d’exposition temporaire reste ouverte, mais seules les visites en petit comité (1 famille) seront acceptées.Le site du Musée de Tahiti et des îles en cliquant ici (contenu en ligne uniquement à partir de mercredi).