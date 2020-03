​Le Musée de Tahiti et des îles fermé à cause des pluies

La direction tient à souligner que la salle d’exposition ainsi que la réserve ne sont pas menacées par cette montée des eaux et que l’intégrité des collections reste garantie. La fermeture est uniquement du à la coupure d’alimentation du transformateur et seul le jardin est inondé.



Dans son communiqué, la direction du Musée rend hommage aux pompiers et aux équipes du Service des moyens généraux qui sont intervenus de nuit et salue le « dévouement de ses équipes » qui a permis de maîtriser rapidement la situation, et rend également hommage aux. « En effet les agents se sont présentés spontanément pour aider le gardien de service à actionner les pompes, et pour se relayer toute la nuit, ainsi que toute la journée du dimanche, afin de surveiller le système d’évacuation et garantir la sécurité des équipements et de la réserve. »