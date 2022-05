​Le Medef Polynesie interroge les candidats aux législatives

Tahiti, le 29 mai 2022 – Le Medef Polynésie a diffusé ce week-end un questionnaire adressé aux 27 candidats aux prochaines élections législatives sur leur vision du développement économique du fenua et sur les thèmes cruciaux des chefs d'entreprises.



L'organisation patronale Medef Polynésie l'avait annoncé lors du dernier renouvellement de son bureau, un questionnaire a été préparé pour les candidats aux élections législatives des 4 et 18 juin prochain. "Comme vous le savez, le Medef Pf est un partenaire attaché à coconstruire un dialogue économique et social pertinent, au plus près des réalités du terrain et en bonne intelligence avec les organisations syndicales, tout comme il est attaché au dialogue avec les pouvoirs publics", écrit le Medef dans sa Newsletter du week-end à l'adresse des futurs candidats à la députation. Le questionnaire a donc été "élaboré à partir des attentes et des propositions des chefs d'entreprises membres de l'organisation interprofessionnelle".



Sept questions ou thématiques, toutes développées par plusieurs sous-questions très ouvertes, sont donc adressées aux candidats pour connaître leur vision du développement économique de la Polynésie française. Cette thématique de la "vision" future de l'économie est d'ailleurs au cœur de la première proposition, avec par exemple l'épineuse sous-question de la place à donner aux investissements des "non-résidents Français" et des "non-résidents étrangers" en Polynésie française. Défiscalisation, marché du travail, schéma d'orientation sanitaire et gestion Covid, transition énergétique, économie numérique ou encore accès à la propriété ou au foncier… Le Medef Polynésie balaie plusieurs thèmes pour se forger son opinion des candidats.



"Nous ne sommes plus dans un mode de sollicitation, ce que l'on a fait depuis deux ans, nous sommes dans un mode d'attente de réactions des politiques au travail et aux propositions du Medef", avait expliqué il y a deux mois le président du Medef Polynésie, Frédéric Dock. Ce questionnaire élaboré à parti notamment des travaux de l'organisation patronale ces deux dernières années entend servir également "d'engagement" des candidats devant les chefs d'entreprise. Étant précisé qu'en cas de qualification au second tour, les candidats finalistes ont déjà invités par le Medef à une "rencontre afin d'échanger sur ces sujets majeurs pour notre pays".