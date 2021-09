​Le Hura Tapairu 2021 annulé

Tahiti, le 21 septembre 2021 – La Maison de la culture a annoncé mardi l'annulation des éditions 2021 du Hura Tapairu et du Hura Tapairu Manihini en raison du contexte sanitaire.



La Maison de la culture - Te Fare tauhiti nui a annoncé mardi avec "regret" l’annulation de l’édition 2021 du Hura Tapairu ainsi que du Hura Tapairu Manihini. "Compte tenu des conditions sanitaires actuelles et des restrictions en vigueur, la direction de l’établissement a dû se résoudre à annuler cet événement, qui devait clôturer en couleur l’année 2021", annonce la Maison de la culture dans un communiqué. L'établissement indique pour autant qu'à la demande de son ministère, il travaille d’ores et déjà "avec l’ensemble des opérateurs publics de la culture afin de proposer un programme original et adapté à la situation sanitaire".