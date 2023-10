​Le Dr Théron condamné à six mois de sursis

Tahiti, le 10 octobre 2023 – Le tribunal correctionnel a condamné mardi le controversé docteur Jean-Paul Théron à six mois de prison avec sursis pour des violences commises sur un clerc d'huissier.



Le docteur Jean-Paul Théron a été condamné mardi par le tribunal correctionnel à la peine de six mois de prison avec sursis pour des violences commises sur un clerc d'huissier et des outrages proférés à l'encontre d'une gendarme. Le médecin de 65 ans, qui est actuellement sous le coup d'une interdiction d'exercer en raison de manquements à la déontologie, a été reconnu coupable d'avoir, le 16 septembre 2021, lancé un plat en fonte sur le bras d'un clerc d'huissier venu lui remettre une convocation de la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins. Il a également été condamné pour avoir outragé une gendarme venue cette fois lui remettre une convocation liée aux violences commises sur le clerc d'huissier. Lors de son – long- procès devant le tribunal correctionnel le 26 septembre dernier, le médecin avait notamment assuré que le clerc d'huissier s'était blessé tout seul.



Après que le tribunal a rendu son délibéré mardi matin, l'avocat du clerc d'huissier, Me François Mestre a salué une "sanction pénale appropriée par rapport à la nature des faits". L'avocat note en revanche que sur les intérêts civils et la réparation du préjudice de son client, "nous n'en sommes pas rendus puisqu'une expertise médicale a été ordonnée et il conviendra qu'il soit intégralement indemnisé du préjudice lourd qu'il a subi". Me François Mestre rappelle en effet que le clerc d'huissier "en est arrivé à ne plus pouvoir reprendre ses fonctions et à perdre son emploi purement et simplement".

